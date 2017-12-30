35歲男忘了回家路 腎結石致腦病變作祟

2017-12-30

記者李忠憲／台中報導

年約35歲的彭先生，某日下班後突然忘記回家的路，經家人緊急尋找順利帶回，但到家後他卻連自己的房間位置也想不起來，實在太不尋常，經緊急就醫檢查發現，原來是腎結石引發尿路感染，產生「敗血性腦病變」，進而造成失憶，所幸經治療後已康復出院。醫師強調，類似病例多發生於老年人，年輕案例十分罕見，嚴重者恐導致腦膜炎而奪命，不可輕忽。

家住台中市豐原區的彭先生，是一名上班族，健康狀況一向算是良好，但今年7月某日下班後竟然搞失蹤，讓心急如焚的家人不只報警，並動用親友上街找人、也上網張貼協尋文章，結果深夜才在街頭找到他，經詢問到底是怎麼一回事，沒想到他竟然是忘記回家的路，原以為是短暫性失憶，應該沒事，但他在家中連自己的房間、廁所都不記得在哪裡，只好立刻帶往衛福部豐原醫院、尋求醫師協助。

敗血性腦病變 腦波異常突失憶

豐原醫院神經內科主任洪良一表示，該名患者接受檢查時，連100減7的簡單算術題目都無法回答，且出現失憶症狀，經抽血發現有發炎現象，最後確認是因腎結石尿路感染，引起「敗血性腦病變」，進而造成腦波異常。

洪良一指出，患者在住院接受腎結石治療、使用抗生素後，已於15天後康復出院，記憶也有明顯改善。

重者恐引發腦膜炎 致死率七成

澄清醫院中港分院神經內科主任葉守正說，「敗血性腦病變」好發於年長、患有糖尿病、抵抗力不良的族群身上，症狀表現會因發生部位不同而有差異，例如在腦顳葉就會有失憶情形，其他像是無法說話、一手一腳癱瘓、意識混亂等症狀，也都可能發生，延誤就醫可能會引發腦膜炎，致命機率高達70%，提醒民眾若家人有以上狀況，最好儘速就醫檢查為宜。