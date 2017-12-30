寵物登記入籍 跟著飼主戶籍走

2017-12-30

〔記者吳欣恬／台北報導〕毛小孩真的是家中一份子！農委會寵物登記和內政部戶役政系統完成整合，配合Google Map建置「寵登歸戶統計」地圖，有寵物的飼主戶籍所在會出現一圓點，以顏色區分貓狗和是否完成絕育。農委會希望地方政府善用這項統計工具，提升寵物登記和絕育率，落實寵物源頭管理。

建置地圖 落實寵物源頭管理

農委會新上線的「寵物登記管理資訊網」（http://www.pet.gov.tw），其中「寵登歸戶統計」可查詢各縣市、各地區有哪些家戶名下飼養寵物，一目了然。農委會畜牧處動保科科長江文全指出，已完成絕育的狗，飼主戶籍地位置會顯示綠色圓點，若尚未完成絕育，則會顯示紅色圓點，地方縣市政府下一步就是要把「紅燈變綠燈」。

毛小孩家人 目前登記率近6成

江文全指出，今年推估國內約有一百八十九萬隻家犬，已完成寵物登記的有一一二萬七千零一隻，登記率僅約五成九，絕育率約六成，兩者都尚有進步空間。

透過「寵登歸戶統計」資料，可知道已完成寵物登記的狗狗，是由近百萬名的飼主飼養，分屬六十一萬戶。江文全說，「寵登歸戶統計」每個月都跟內政部重新核對，如果飼主的戶籍移動，寵物資料也會隨之遷移。

江文全說，接下來，各地方縣市政府要根據當地的家犬推估數，訂定目標，進一步提升寵物登記率；也可依「寵登歸戶統計」資料上顯示未絕育的寵物，通知飼主完成絕育或申請免絕育，否則可依動物保護法開罰五萬至廿五萬元。

江文全指出，明年將會進一步規劃促進寵物登記率提高的措施，也訂定目標，全國寵物絕育率要達九成，寵物登記率方面，六都要達八成，其他地方縣市則要達到六成五。