《謠言終結站》多喝牛奶 鈣質流失多？ 食藥署︰言過其實

2017-12-28

記者吳亮儀／台北報導

網路流傳「牛奶喝越多，身體為了維持酸鹼平衡，會釋出鈣離子中和酸性，反使鈣質流失越多」。食品藥物管理署和營養師都出面闢謠指出，身體有自動調節功能，並不會使鈣質流失得更多。

食藥署在闢謠專區中提到，酸鹼值主要是經由肺臟的呼吸作用，排除血液中過量的二氧化碳，或經腎臟移除過量的碳酸氫離子，而得以維持pH值在7.4，未必需要釋出鈣離子來中和，因此「牛奶喝多，鈣質流失更多」言過其實。

北醫附醫營養室主任蘇秀悅說，類似這種「喝越多牛奶流失越多鈣」的理論都是「想出來的」，其實根本沒有任何實驗或研究能證實，就像高蛋白飲食並不會讓身體變酸。

鈣質是鞏固骨骼及牙齒的主要成分，同時具促進肌肉收縮、心臟跳動、血液凝固等機能，是人體不可或缺的營養素。

蘇秀悅說，乳製品的鈣質最多，因此幼童和青少年每天至少要喝兩杯牛奶，成年人要防止骨質疏鬆也要固定補充。

食藥署也提醒，日常中可多補充高鈣食物，除牛乳或乳製品外，也可從小魚乾、豆製品、堅果類、蔬菜等食物獲得豐富鈣質，也可藉由適度曬太陽，產生維生素Ｄ，提高小腸對鈣的吸收。

闢謠專區也提到，多運動也可以增加骨質密度，強化骨骼。此外，如需補充鈣片，應遵從醫師或藥師囑咐適量食用鈣片，食用過量反而可能會出現血鈣過高或腎結石。