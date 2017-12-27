「我非恐龍」法官判決書 口語貼民意

2017-12-27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地院民庭審理一樁勞工主張過勞導致中風、向雇主索賠的民事官司，判決資方需賠償勞方八三五萬餘元。法官毛松廷還在判決書中寫道：「本法官非一般鄉民謔稱之恐龍，…難以單憑該同意書就相信勞工是自願加班。」用詞引發討論。全案仍可上訴。

判賠過勞中風勞工835萬元

法官毛松廷為司法官第四十八期結訓，對於判決所引起的討論，桃園地院行政庭長兼發言人蕭世昌代為轉達說「尊重外界的指教」，法官在判決書中的用詞較為口語化，也是希望能貼近社會大眾。

五十一歲何姓男子指控，他受雇桃園市萬泰科技擔任技術人員，長期被公司要求加班工作，二○一四年九月廿六日至二○一五年二月五日，每月加班時數都超過勞基法規定的四十六小時。其中，二○一五年一月的加班時數更高達一二八小時，且該月曾連續工作廿二天，導致他於同年二月五日執行職務時中風，手術後身體右側偏癱，需靠人全天候照顧。何男經桃園市政府審定符合職業災害，他另向公司求償一千八百多萬元，包括至退休前的應得工資、看護費、交通費、精神慰撫金等。

萬泰科技則主張，何男二○○九年到職時就有高血壓等病史，任職期間請假狀況正常、每年都有出國旅遊紀錄，加班是何男基於薪資需求自願的，何男中風與工作無直接因果關係，不能全然歸責於公司。

法官指出，桃園市政府已認定何男為職災，萬泰科技提出的「自願超時加班同意書」，上頭有廿八名員工簽名，顯然是為了符合法規，預先印好、要求勞工簽名，依照經驗法則，「在勞資權力不對等的關係下，雇主若要求勞工簽立自願加班同意書，勞工實難有拒絕簽立的能力」，最後判決萬泰科技敗訴。