微小RNA眼藥水 可防兒少惡視力

2017-12-27

〔記者陳建志／台中報導〕國內成人近視盛行率近九成，高度近視更是導致失明的重要原因，但常用於治療早期近視的強效散瞳劑，恐損壞兒童視力。中國醫藥大學與亞大醫院團隊成功開發「治療近視的微小RNA（核糖核酸）眼藥水」，經動物實驗證實有效且無副作用，日前獲生技產業最高榮譽「國家新創獎」肯定。未來如順利通過人體試驗，將是治療近視的新途徑。

動物實驗有效、無副作用

亞大醫院眼科主任梁中玲表示，台灣小一兒童近視人口約有廿五％，成年人更有近九成，如演變為六百度以上高度近視，容易導致視網膜剝離、青光眼、黃斑部病變及早發性白內障等，嚴重者甚至失明。

強效散瞳劑恐損傷視力

梁中玲表示，目前治療兒童早期近視，主要使用散瞳劑，強效散瞳劑效果雖較好，但如果到室外因瞳孔放大，紫外線恐造成眼睛永久性傷害，未來更有引發黃斑部病變的風險。

為解決此問題，梁中玲與中國醫藥大學新藥開發研究所卓夙航教授等人共同領軍的研究團隊合作，發現眼睛中「微小RNA-328」會造成眼軸生長失控加深近視。針對此現象，團隊開發「治療近視的微小RNA（核糖核酸）眼藥水」，經過老鼠、兔子等動物實驗，證實不但可讓近視不暴增，平衡眼球發育，且沒有副作用，未來希望以三到十八歲還在生長期的兒童和青少年為治療對象，避免成年後成為高度近視人口。

此研究成果，近日在「財團法人國家生技醫療產業策進會」所舉辦的「國家新創獎」中獲獎，研究團隊希望早日通過人體實驗，為解決近視問題貢獻心力。