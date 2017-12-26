生酮飲食 應先與醫師討論

2017-12-26

文／王綺嫻

在門診中，不論是哪一種皮膚病，患者幾乎都會問的問題就是飲食是否會影響他們本身的皮膚疾病？最近很流行的生酮飲食，對皮膚的影響又是什麼呢？

一般所謂的「均衡飲食」，是指攝取的三大主要營養素中，碳水化合物約佔55%，佔比最高，其次為油脂佔30%，蛋白質則佔15%；「生酮飲食」則把油脂的比重提高到70%或以上、蛋白質約佔20%、碳水化合物則佔比最低，為10%左右，甚至更低。

與均衡飲食差距頗大

生酮飲食和均衡飲食的差距頗大，原本是醫師用來治療難以控制的幼兒性癲癇的方法，但近來被許多想要控制體重的大眾或控制血糖的糖尿病患者廣為使用，建議民眾應該和醫師及營養師討論後再決定是否要採取生酮飲食。

採用生酮飲食的人，體內的酮體會大量增加，並成為能量的主要來源，酮體中濃度最高的beta-hydroxybutyrate（β-羥丁酸），被發現可以有效抑制發炎體（NLRP3 inflammasone），此外增加的酮體也有抗氧化的效果。

由於NLRP3發炎體和許多皮膚的發炎性疾病有關，因此包括：乾癬、貝西氏症（或稱貝歇氏症）、嚴重的過敏反應、藥物引起的光敏感性及嚴重的發炎性痤瘡等疾病，是否能夠因生酮飲食而減輕病情，也引起研究者的興趣。

由於生酮飲食有許多限制，例如：紫質症、特殊代謝性疾病及發育中的青少年等不能使用生酮飲食。

發育中青少年勿使用

有一篇報告是17歲的青少年在嚴格的生酮飲食之後，於前胸、後背及腹部出現色素性癢疹。因此建議大家飲食方式不要過度極端，應和醫師及營養師討論。

大部分的發炎性疾病，都建議減少糖類或精緻澱粉的攝取，因此建議痤瘡患者減少甜食及高升糖指數食物的攝取。在挑選好的澱粉食物時，應選擇低升糖指數的食物，例如：全穀類、蔬菜類、蘋果、櫻桃、葡萄柚等水果。

飲食的科學非常複雜，而且通常需要一段時間才能看出對身體的影響，建議大家在挑選飲食方式前應多方考量，必要時，應和醫師及營養師仔細討論。

（作者為恩主公醫院皮膚科主任）