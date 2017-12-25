擬闢第4軌 基隆輕軌全面雙軌化

2017-12-25

研究報告最快月底定案 規劃新增六堵、樟樹灣兩站

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前瞻基礎建設的基隆輕軌計畫，可行性研究期末報告預計月底即將定案，最初構想是利用台鐵於七堵︱南港間使用率較低的第三軌，當做輕軌路線；不過，現又改朝全面雙軌化方向規劃，基隆︱南港之間，除了台鐵既有路線，可望將有第四軌道提供運輸服務。

基隆輕軌可行性研究提出三方案，包含方案一︰基隆南港間優化台鐵路線；方案二︰基隆南港間新闢路線；新增方案三則是規劃在八堵南港間闢建四股道路線。

交通部鐵工局官員表示，新增四軌案不一定是八堵︱南港全線一次就四軌全部到位，可能於部分路段先增設，例如較須增班的五堵︱汐科間，其餘路段未來可視需求增建。交通部近日召開期中報告審查會議，雙北市、基隆、學者專家等，對於第四軌案都不反對，期末報告最快月底定稿，將提交給交通部高層做最後決定。

基隆輕軌除要滿足基隆通勤捷運化需求，還要舒緩樹林︱南港間瓶頸路段運輸負荷，改善東部一票難求問題。鐵工局官員分析，增加第四軌可讓基隆輕軌加密列車班距，且若輕軌發生事故，至少還有一條路線可營運，不至於雙向全部中斷。

樟樹灣站至南港展覽館走平面

研究報告顯示，基隆輕軌若要雙軌化，除基隆︱八堵間使用台鐵原有車站月台及股道，過八堵車站後，將另新建一軌道，通過七堵站、五堵站後，以高架方式進入汐止大同路，並於汐科站前銜接回台鐵路廊，進樟樹灣站後，再由平面路段行駛至南港展覽館站。

樟樹灣站往南港展覽館方向，雖採地面布設雙軌路線，列車須行駛在平面道路；但基隆輕軌全線都會有「專屬路權」，不會與一般道路、車輛交織，減少事故風險。

全線專屬路權 不會與車輛交織

四軌工程還將改變基隆︱三坑間路線條件，現行基隆每小時僅能發六班車的限制，可望提升到十班車，更可「分流」解決路段瓶頸，將台鐵列車部分需求轉移給輕軌，東部幹線在尖峰時段，預估每小時可再加開兩列次往花東；並規劃平面路線及預留延伸市區機制。

後年動工 目標111年通車

基隆輕軌最初規劃所需經費約八十一．三億，預計今年底完成可行性研究、一○八年動工、一一一年五月通車為目標。

經費估增30億 不需徵收私地

若增設第四軌，輕軌除在七堵車站與台鐵不共用月台外，還將新增六堵、樟樹灣站，粗估總經費將增加約三十億。但交通部強調，將於方案確定後才能精算，盡量以不增加總經費為原則，且預計不需徵收私人土地，會以使用軌道旁的台鐵土地為主，也盡量不影響輕軌通車期程。