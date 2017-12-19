國家講座暨學術獎─楊長賢解開「蘭花密碼」 國際綻光芒

2017-12-19

〔記者林曉雲／台北報導〕中興大學講座教授楊長賢，小學時父親去世，四個兄弟姊妹全靠母親扶養長大。楊長賢高中送報，半工半讀考進台師大公費生，但仍需做綑工、端盤子賺生活費，卻澆不熄他對學術的熱情，終取得美國加州大學柏克萊分校博士學位，在蘭花研究中綻放光芒，昨天獲得「學術界最高殊榮」國家講座肯定。他呼籲政府重視基礎研究，基礎研究做得好，才會有應用的無限可能。

教育部昨天舉行第廿一屆國家講座及第六十一屆學術獎頒獎典禮，國家講座共七人獲獎，學術獎共九人獲獎。總統蔡英文表示，高教目標是要讓下一個世代年輕人可以站得更高、飛得更遠。執政團隊有計畫地加強投資高教，玉山計畫明年起將投入卅二億元經費，高教深耕計畫也鼓勵大學以培育多元人才為目標，且保障產學合作，期待所有的得獎人能夠一起努力。

楊長賢受訪時笑說，有朋友開他玩笑：「怎麼可能得獎？」因為他的求學生涯並不順利，就讀雄中時想考醫學院，大學聯考時卻敗在數學。考上台師大生物系公費生，為了賺生活費，拚命打工，時間有限，成績並不理想，他笑說：「讀大學時根本沒想過將來會在學術界發展。」

教了一陣子書，楊長賢發現自己喜歡面對困難、挑戰難關，於是決定出國唸書。「做研究就像交女朋友，若不喜歡一秒都嫌多，但愛上了就如膠似漆，恨不得分分秒秒都在一起。」楊長賢以植物的開花、花器形成及花朵老化之分子調控機制等領域為主，透過對文心蘭、蝴蝶蘭、百合等植物，解開花朵開花、成長的秘密，「花被密碼」受到美義日等各國植物學界的重視。

國家講座設置期限三年，教育部合計獎助三百萬元；學術獎得獎人的獎金為六十萬元。國家講座主持人得獎者包括台大教授管中閔、方俊民、吳俊傑，交大校長張懋中、教授賴明治，中興大學教授楊長賢，台科大教授黃炳照。

學術獎得獎人包括成大教授高強，中研院研究員王玉麟和賴明宗，台大教授林依依、邱勝賢、孫啟光，中國醫藥大學教授吳國瑞，清大教授李國賓，中正大學教授鄭友仁。