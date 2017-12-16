學者貼3圖說明 今冬空污多境內污染

2017-12-16

〔記者蔡淑媛、吳柏緯／綜合報導〕冬季空污多是境外污染？中興大學環工系教授莊秉潔以今年入冬後的三張天氣與空污圖說明，今年中南部空污來自境外污染為一至一成五，另五成為工廠污染、另各有兩成為交通與逸散污染。

行政院發言人徐國勇指台灣空污大部份為境外污染，引發爭議。莊秉潔以三張冬季空品指標地圖說明，台灣今年入冬後三種空污原因，東北風天氣型態，東北風從日本、韓國吹到台灣，空氣是乾淨的（圖一）；另一種也是東北風天氣型態，但風從中國吹到台灣帶來境外污染，並往中南部累積（圖二）。還有高壓迴流天氣型態，高氣壓造成風從中國上海吹到日本，順時針風向，跨過中央山脈，造成沉降氣流，海風將海邊大型工廠空污往內陸吹送（圖三）。

大型污染源包括台中火力發電廠、中龍鋼鐵、麥寮六輕電廠的污染物，吹進台中、南投，南至雲林、嘉義，AQI空污惡化二級以上，造成空污警戒橘、紅害。而高屏位於下風處，不論哪種天氣型態，最後北、中部污染物累積下來，加上當地工廠污染，空污都比各地嚴重。

莊秉潔觀察，今年入冬後發生的空污大多是境內污染，高壓迴流天氣型態今年僅在十一月十七日與二十九日發生。為改善空氣，建議大型污染工廠排放減半，中小型工廠鍋爐改用天然氣，老舊柴油車也能加緊汰換，船舶進港後也改用天然氣，一起將境內污染源減半。

環署：空污問題非一時一地

環保署空保處處長蔡鴻德表示，空污問題並非一時一地的問題，例如從今天開始會有一波境外空污抵台，將鄰近國家與地區的情況一併考量並監測，才能全面了解情況。他強調，台灣境內確實有影響空氣品質的污染源，提出改善與管制措施、降低排放，一直是環保署重要任務。

蔡鴻德也說明，中小型工廠鍋爐改用天然氣、汰換老舊柴油車都是目前政策方向，大型工廠污染源減排一半，今年也已提出新的污染源排放管制標準草案。