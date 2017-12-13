中國大閘蟹 首次檢出戴奧辛超標

2017-12-13

7.2公噸被退運或銷毀 未流入市面

〔記者吳亮儀、魏瑾筠／綜合報導〕小心中國戴奧辛螃蟹！衛福部食品藥物管理署昨公布最新稽查不合格名單，其中兩批中國大閘蟹被驗出含超量戴奧辛，總重七二四五公斤，被退運或銷毀，沒流入台灣市面；相關進口商去年進口兩批中國大閘蟹，也曾被驗出重金屬超標而遭退運或銷毀，目前我國對於中國進口的大閘蟹，都採逐批查驗。

食藥署科長廖姿婷說，這是首次在邊境驗出戴奧辛超標而被攔截的大閘蟹，這兩批大閘蟹來自中國湖南省，國內進口廠商是綠康洪澤湖大閘蟹公司、世界聯合水產公司。

兩家業者在今年十月共進口兩批中國大閘蟹，邊境檢驗分別驗出戴奧辛殘留每公克十二．一皮克和九．二皮克，而我國規定限量是每公克六．五皮克。

廖姿婷說，世界聯合水產公司去年曾進口兩批中國大閘蟹，就被驗出重金屬超標而遭退運或銷毀。目前我國從中國進口的大閘蟹，都採逐批查驗，檢驗項目包括常見的動物用藥、重金屬殘留，以及戴奧辛等。

兩家進口商暫未回應

記者實際走訪綠康洪澤湖大閘蟹公司註冊設立在桃園蘆竹區的地址，發現該處為一處新大樓民宅，門禁森嚴，實際撥打公司電話詢問，業者則表示不予回應，另一間設在大園區的世界聯合水產公司，註冊地址一樣非公司所在處，實際去電後，卻得到過幾天再回覆的答覆，並要求記者留下電話，但至截稿前仍未有人聯繫。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，戴奧辛是人類確定致癌物，若短期高量暴露會引起皮膚長瘡、變黑，還會導致肝功能異常。

日本一風堂豚骨味醬 防腐劑超標

另外，食藥署昨公布的邊境稽查不合格項目中也包括一款從日本一風堂輸入的「豚骨味醬」，被檢出防腐劑超標。

台灣「一風堂」則在官網發聲明指出，台灣一風堂僅代理日本一風堂拉麵餐廳，豚骨味醬商品並非由台灣一風堂所引進，餐廳未使用且未販售；台灣一風堂的豚骨湯每日以豚骨熬煮十小時以上，未使用任何豚骨調和醬。