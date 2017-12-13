「美術教師之父」樊湘濱 獲教育部藝術教育終身成就獎

2017-12-13

〔記者林曉雲／台北報導〕第四屆「教育部藝術教育貢獻獎」昨天頒獎，其中培育數千名第一線美術教師的「美術教師之父」樊湘濱，首創「掌中戲入校園」的新興閣掌中劇團團長鍾任壁，致力於鄉土藝術推廣的大學駐校藝術家曾文忠，三人獲頒「終身成就獎」，他們強調藝術教育傳承的重要性，鍾任壁更說：「藝術要傳承，毋通暗渡（私藏）。」

創設全國第一個大專美術科

清大藝術與設計學系退休教授樊湘濱首創全國第一個大專美術科，培育台灣第一線美術教師，一九四九年跟隨振華文學院師生來台灣後，自台灣師範大學美術系畢業，研擬國中小藝術課程、倡導學校美術鑑賞課程。

早年有感於當時相關師培單位都停招藝術科，憂心台灣出現美術教育人才斷層，他自告奮勇創建新竹師專美術教育科系，是培育台灣無數藝術教育師資及創作人才之推手，如同美術教師之父。

鍾任壁傳承掌中戲 扎根校園

新興閣掌中劇團鍾任壁團長已八十六歲，出身布袋戲世家，十七歲擔任傳統古冊戲及劍俠戲的主演，享有「西螺幼獅仔」美名，之後更開創了「金光布袋戲」。

他表示，操偶是「掌中藝術」，除了肢體要協調，頭腦也要靈活。他也首創「掌中戲入校園」，於宜蘭縣孝威國小執教創設「宜馨閣掌中劇團」迄今廿五年，每半年辦理布袋戲研習班培訓種子教師，長期扎根校園。

曾文忠創作60年 發揚美術

屆齡八十四歲的藝術家曾文忠，曾擔任國中小美術教師達卅五年，創作生涯長達六十年，在環遊世界寫生考察美術五十餘國後，深刻認為「家鄉最美」，在高雄美濃設立「曾文忠美術館」及美術獎學金，捐贈上百個機關學校及團體巨幅壁畫。他希望讓社會大眾隨時隨地感受藝術存在，會繼續努力，直到做不了為止。