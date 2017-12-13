日韓也受紅害 政院：中國境外空污需區域共同處理

2017-12-13

〔記者羅添斌、楊綿傑／綜合報導〕行政院長賴清德昨天邀集中南部縣市長，共同研商解決空污問題，行政院發言人徐國勇指出，台灣在冬天時的空污問題，主要是來自境外，尤其是中國，大家應該了解其中的因果關係，他並呼籲日本、韓國以及中國，應該要共同面對及處理空污問題。

「怪罪中火是不正當連結」

徐國勇說，會中有某位市長提及境外空污問題，並指境外空污主要就是中國。徐國勇說，請大家思考一個問題，中火目前被認為是中南部的污染源，但中火在冬季有歲修，台灣的冬季空污卻很嚴重，夏天在發電滿載時，空污反而沒有那麼嚴重，「怪罪中火，是不正當的連結」。

徐國勇說，台灣境內污染源是固定的，冬季的空污嚴重，其實是來自中國的污染，東北季風吹下，讓南部紅害更嚴重，冬天空污主要來自境外，也就是中國，像金馬外島無工業，但冬天天天都有紅害，就是境外污染導致，這是要大家一起來解決。

徐國勇說，空污的因果關係很清楚，這是科學問題，不容否認。也請大家不要只看台灣，把日本、韓國以及中國都抓進來、把區域放大來看，就知道空污問題的源頭了。日韓都有紅害問題，中國因為積極發展經濟，自然會有空污的問題，這些都要區域共同處理，從源頭來改善。

北部空污 4成來自境外

依環保署資料，境外污染物大約占空污來源的三分之一，環保署空保處長蔡鴻德說明，這是整年大約平均值，秋冬空污季時，境外污染物的影響比例則會落在二成至四成，北部地區平均來說達到四成，中南部平均大約三成。

環保署依據空氣品質模式分析，我國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度，卅四％至四十％自境外傳輸，如中國霾害於冬季隨著東北季風或冷氣團南下影響台灣，另外像日本、韓國的工業污染與東南亞國家生質燃燒污染，也會隨著大氣環流或季風傳至台灣。

環保署長李應元也說，台灣冬季空污較嚴重主要是受氣候及境外污染影響，這是世界性的問題；在國內空污法部分，會儘量兼顧環保與供電平衡的需求等問題。當然也期望台灣各部門一起努力，學習韓國首爾可以節省掉一座核電廠的電，我們「一起節省掉一座燃煤發電廠」。