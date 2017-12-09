左耳悶悶的 竟是耳膜黃色瘤

2017-12-09

圖．文／陳建志

一名40歲男性左耳總覺得「悶悶」的。原本以為是耳垢黏在耳膜上，但他不斷點耳藥水，症狀依然沒有改善。

就醫時，醫師從耳道顯微內視鏡中，發現他的左側耳膜表皮內，竟然包覆著兩片黃色的塊狀物，顯然不是耳垢。

患者表示，身體很健康，完全沒有任何慢性病，醫師仍建議他應當要接受抽血檢查（國健署成人預防保健方案），結果顯示，他的總膽固醇指數過高，接近300（正常值為120-199mg/dl）。

說真的，從未罹患過慢性中耳炎的患者耳膜上，其實不太容易見到黃色的塊狀物，該患者所罹患的，其實是耳膜黃色瘤，這是一種膽固醇沉積在身體溫度較低或血流速較低處，所引起的疾病，特別是在手肘、足踝、眼皮、角膜等。

隨著膽固醇顆粒愈沉積愈多，想要吞噬膽固醇顆粒的巨噬細胞也跟著愈聚集愈多，最後就會形成黃色的瘤狀物，嚴重時還會突起來，好像梅花鹿身上斑點，偏偏有些案例會出現在耳膜上，影響到鼓膜對於聲音傳入時的波動，造成耳悶感，有人還會因此出現輕度的耳鳴，並非「聽力老化」。

在有遺傳性黃色瘤家族病史者，倘若罹患高膽固醇血症時，會比其他人更容易出現黃色瘤。這種疾病的治療以口服降膽固醇藥物為主，當然飲食控制也很重要，應該要儘量避免動物性脂肪，避免吃洋芋片、餅乾、泡麵等可能含有高量膽固醇的食物，這樣才能使血中膽固醇減少，也間接使黃色瘤逐漸消失，更可以避免動脈粥狀硬化，預防心、腦血管病變。

患者在規則口服降膽固醇藥物及飲食控制3個月後，血中膽固醇也降到正常範圍內（120-199mg/dl），左側耳膜恢復往日的清澈，左側耳悶感也完全消失了。

其他會造成耳悶的疾病還包括慢性中耳積水或鼓膜炎，最重要的，若持續感到耳悶時，宜正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）