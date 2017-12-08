22私校明定「義務鐘點」 教師被迫「奉獻」

2017-12-08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕全國私校工會昨與民進黨立委黃偉哲召開記者會，指控許多私立大專院校以規章明文規定教師須無償提供勞力、義務教學，甚至連超鐘點費用都需「奉獻」給校方，「私校教師長期被迫做功德！」教育部代表回應，法規禁止給予超鐘點費用是為避免教師過勞，但絕不容許校方誤用此規定，會了解各校個案，視情節輕重議處。

教部：不容許誤用規定 視情況議處

私校工會理事長尤榮輝指出，工會抽檢全國私立大專院校排課與超鐘點費用支給辦法，發現有廿二所私校明文規定，若超出規定的授課鐘點時數，就不予核發鐘點費，是所謂的「義務鐘點」，等於教師被迫無償提供勞務。

尤榮輝表示，與此同時，有十三所學校因招生不好，刻意讓許多教師不足鐘點，且因此扣教師薪水，排課不足之教師，還會被送交教評會，甚至可能不續聘或資遣，但排課是校方責任，不應剝奪教師工作權及扣薪。

尤榮輝也透露，有的私校還濫用教師評鑑，以量化的超鐘點來換取質化的教評，讓教師為了避免因教師評鑑被解聘，而被迫以超鐘點的義務教學換取教評點數，相當不恰當。

教育部高等教育司專委倪周華表示，此法規原本是為了避免特定教師擔負過多課程而造成授課時數分配不均，也是避免教師過勞，但絕不容許校方誤用此規定，對於有無教師因此被迫超時授課，會針對個案去了解。

倪周華也說，對於教師授課不足基本鐘點而被扣薪的部分，此做法違背教師待遇條例，教育部會徹底查處；若校方濫用教師評鑑，強迫教師義務教學，也不會被教育部所允許。