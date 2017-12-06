「不寧腿」作祟 雙腿癢如螞蟻爬

2017-12-06

記者陳建志／台中報導

台中一名女研究生3年來雙腳常感覺有大批螞蟻在上面爬，除了奇癢無比，還會有刺痛感，不但晚上睡不好，也影響論文進度，就醫檢查才發現，因子宮肌瘤出血而缺鐵，罹患「不寧腿症候群」，經藥物治療，並補充鐵離子3個月後，終於恢復正常，可以安心寫論文。

子宮肌瘤出血缺鐵引發

醫師提醒，此症狀非不治之症，但若長時間不治療將影響生活品質。

亞大醫院神經內科主治醫師楊依倩表示，這名24歲邱姓女研究生，到院時表示，近3年來常感到雙腿疼痛，尤其是每天傍晚時雙腿就奇癢無比，好像有大批螞蟻在上面爬，不舒服的狀況並持續到晚上睡覺，因此睡不安穩、精神不濟，無法靜下心來寫論文，很擔心無法畢業。

楊依倩表示，因患者無家族史，也沒有濫用藥物，檢查後發現鐵離子濃度偏低，並有貧血症狀。患者表示每次月經時，經血量都很大，因此轉往婦科接受超音波檢查，果然發現有一顆約5公分大的子宮肌瘤，研判因此出血，確診為「不寧腿症候群」，經藥物治療並補充鐵離子3個月後，症狀大幅改善，睡眠品質也變好。

補充鐵離子3個月後改善

楊依倩表示，此症狀盛行率約8%至10%，好發族群為女性和老人，大多與缺鐵有關，包括懷孕、服用抗憂鬱藥物、缺鐵性貧血、尿毒症、糖尿病周邊神經病變、甲狀腺低下、葉酸缺乏或慢性消化道出血，都可能是發病原因，補充鐵劑、左旋多巴胺，或多巴胺促進劑及嗎啡，症狀多可在3個月內緩解。