醫界憂：台塑未退出 政治力也介入

2017-12-06

籲政府速修醫療法 落實公益

〔記者林彥彤、林惠琴／台北報導〕台塑企業支持的親民黨籍立委李鴻鈞獲選為長庚醫院董事，包括醫勞盟及醫改會等醫界代表均表示失望，認為台塑企業的力量還是大於公益；更糟的是，政治力也介入醫療專業，呼籲政府加速修改「醫療法」。

李鴻鈞︰若政治力介入就辭職

長庚醫院也發新聞稿呼籲，期待李鴻鈞延伸民代服務精神指導醫療公益服務，不要帶入政治色彩。李鴻鈞回應強調，會努力讓長庚符合社會需求，不會有政治力介入，否則他馬上辭職。

醫勞盟理事長儲寧瑋認為，醫療法是醫療財團法人落實公益的關鍵，如果遲未修法，舊有的董事成員、任期，以及營業餘額分配等就不可能改變，醫院違法問題也無法解決。

醫改會也直指，醫療法未修，醫院董事會都是舊有力量不斷角力，但大家期待的董事結構是，台塑集團比重不要占這麼大，並開放讓如病友、社區或非醫界公共人士作候選人。但從此次結果看來，不僅沒有改變董事結構，甚至連政治力也介入醫療專業。

前衛生署長楊志良表示，企業捐錢蓋醫院就是要做好事，不應再與企業掛鉤，更不應再有太大的財務槓桿，一手讓醫院超貸，又一手讓收益回流到企業端等，不是公益醫院該有行為。

許多醫界人士憂心長庚改革不足、呼籲醫療法須加速修法，改善醫院亂象，讓長庚、新光、國泰等財團法人醫院更回歸公益本質。衛福部醫事司長石崇良指出，衛福部會更努力推動醫療法修法，也會要求醫院結餘提撥廿％用於社會公益、研究發展，且另有五％要提高員工薪資，希望立院本會期可三讀通過。