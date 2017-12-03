恢復墾丁風吹砂 墾管處促台26線改高繞通過

2017-12-03

大戈壁風情 慘被道路一劈為二

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位在省道台廿六線佳鵝公路段的屏東墾丁「風吹砂」自然景觀，沙河、沙瀑全台罕見，民國六十八年公路設置之後，景觀被道路分隔兩側，去年莫蘭蒂颱風毀路後，墾丁國家公園管理處期盼道路改為高繞風吹砂通過，以恢復其原貌。

「風吹砂」早年主要是夏天雨季時窪地雨水匯集，沖沙順著地形流向海洋而為沙河，白沙由台地邊緣垂直滑瀉約七十公尺至海岸而形成沙瀑；冬天東北季風盛行時，將沙沿崖坡吹送至崖頂，兩種逆向搬運作用，造成風吹砂之特殊地形景觀。後來因佳鵝公路開闢，沙源流動受阻，宛如置身大戈壁的情景已不復見。

墾管處曾在八十五年間，進行「風吹砂自然景觀資源恢復評估計畫」，因道路已開闢無法執行改善，計畫最後胎死腹中。去年莫蘭蒂颱風將風吹砂路段路基沖毀出大洞，因修護道路地基經費龐大，墾管處向公路總局爭取「尊重自然」，規劃將道路高繞過風吹砂。

墾管處處長劉培東說，曾評估高架、地下道及高繞道路方式，重新恢復風吹砂景觀。其中的高繞方式，上方土地全為林務局林班地，無徵收問題，這次公路總局擬耗資千萬重新加固道路，希望能借此機會重新規劃。

公路總局：恐不利行車安全

公路總局楓港工務段指出，道路修復採樁基以增加抗災能力擋土牆設計施工，若採高繞，影響路段的坡度及彎道過大，恐不利行車安全。加上考量現有路段大致已與地貌融合，景觀生態應無不協調，加上當地居民需要路旁農路進出，應採就地恢復施工，但仍會評估墾管處的建議。