盧希鵬獲選文化大學校長／董事長提告拒投票

2017-11-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學昨召開董事會選出第8屆新校長，台灣科技大學特聘教授盧希鵬出線獲選，預計明年2月接任文大校長；但文大董事長張鏡湖昨日拒絕領票、投票，甚至對遴選過程提起訴訟，新校長未來上任之路仍有變數。

55歲的盧希鵬是台科大特聘教授，最高學歷為美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程博士，在台科大曾任管理學院院長、應用科學院院長、學務長，專長是電子商務、高科技策略等。

文大董事袁興夏表示，昨日董事會議除全體11位董事外，另有教育部與自聘2名監察人，再加一名法律顧問與會，董事長張鏡湖對校長遴選程序提出異議，放棄主持會議，後經在場董事投票，並推派臨時主席，再進入校長遴選最終圈選階段；張鏡湖及女兒張海燕2位董事不領票，有8位董事投給盧希鵬、1人棄權，結果由盧當選。

得知獲選文大新校長，盧希鵬昨在臉書PO文表示，父親曾獲文大創辦人之邀，擔任英語教師，因為文大是父親執教的學校，願用自己的能力，讓學校永續發展，精益求精。

袁興夏表示，新校長選出後，將送教育部核備，之後再向台科大借調，新校長預計明年2月1日上任。張鏡湖針對校長遴選程序，已向法院提告。袁興夏對此表示，若有判決，會遵照辦理；現任校長李天任已在8月提出辭呈。