燙傷塗雞蛋？ 小心蜂窩性組織炎

2017-11-28

文／蘇鉉尊

24歲的王先生天冷吃火鍋時，不小心打翻桌上的熱湯，滾燙的湯汁馬上灑到手背。他順手塗了牙膏，又找了一瓶陳年藥膏來塗，自覺小傷口應該不礙事，不料一週後，傷口感染，潰爛、紅腫，疼痛不已，這才急著就醫，掛整形外科門診，經診斷是二度灼傷，清創手術介入治療後，傷口才癒合復原。

進入吃火鍋的旺季，燙傷案例頻傳，燙傷千萬不要自行亂塗東西。坊間流傳「使用雞蛋塗抹在燒燙傷傷口上，可加速傷口癒合」，像這樣的錯誤訊息，竟然還有人如法炮製。

沙門氏桿菌 讓傷口雪上加霜

殊不知生雞蛋內含有沙門氏桿菌，若本身又是糖尿病或腎臟病患者，只會讓燒燙傷的傷口更是雪上加霜，甚至可能併發嚴重的蜂窩性組織炎。

門診中，也常看到燙傷病人使用坊間來路不明的藥膏及藥粉塗抹傷口，甚至聽信左鄰右舍介紹，服用某方神聖的仙丹妙藥，結果搞到傷勢愈來愈惡化，白花錢又「討皮痛」。

正確的傷口治療是「確實換藥」，首先用消毒過的生理食鹽水或煮沸後放涼的開水清除傷口上的細菌、壞死的組織及舊的藥膏，接下來用滅菌過的紗布擦乾傷口，之後才可以塗抹薄薄的一層抗生素藥膏，然後蓋上新的紗布保護傷口。

切記，並不是塗抹厚厚的一層藥膏，就可以讓傷口迅速復原。傷口癒合和藥膏的厚、薄毫無關係。

保持傷口乾燥，抬高患部手腳，減少活動和工作，多休息，才是真正的傷口快速復原之道。

常有人問：「我該使用紫藥水？還是紅藥水消毒呢？」也有人問：「為什麼沒有用消毒藥水或是優碘藥水？」其實這也是錯誤的觀念。因為消毒藥水或優碘藥水就像是兩面刀刃，殺死細菌也會殺死正常的細胞。這樣傷口還是不會長好的，還會有色素沉著的問題，讓傷口永遠留下不可磨滅的疤痕。

勿信偏方 最好赴合法醫院治療

其實，燙傷只要前往合法的醫療院所求診，就能得到正確的治療方式。

醫師徹底清潔傷口後，會判斷灼傷程度，使用合適的人工敷料，才能讓傷口快快復原，少受不必要的皮肉之苦。別再自作聰明，使用坊間流傳的錯誤秘方了！

（作者為彰化秀傳紀念醫院整形外科醫師）