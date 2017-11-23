吞7顆巴克球 磁吸穿破大小腸

2017-11-23

記者方志賢／高雄報導

高雄一名10歲男童先後誤吞7顆強力磁性的巴克球，先吞下的6顆移動到大腸，後來又吞了1顆卡在小腸，兩段腸子緊緊吸住，造成腸道缺血、穿孔，緊急手術取出及修補破洞，未引發更嚴重的腹膜炎及敗血症。

巴克球是一種磁性益智玩具，每顆直徑約0.5公分，具有強大磁力，誤食可能造成胃、腸道穿孔，國內、外均要求業者加註「該商品非供14歲以下兒童遊戲玩耍使用」警語。

高雄長庚醫院兒童外科醫師江俊宏表示，男童的同學送他7顆巴克球，他好奇放在嘴巴裡玩耍，不料誤吞7顆巴克球，因害怕被罵，拖了3天才告訴父母，家人立即將他送醫。

江俊宏說，經Ｘ光檢查7顆球均聚集在男童的大腸，由於巴克球磁性很強，若一起吞下7顆球，可能黏在一起隨糞便排出，追蹤觀察即可，若分開吞食，巴克球會卡在不同的腸壁，腸道間緊緊吸住，因為磁力很大，時間久了，腸道會潰爛、穿孔，必須趕快處理。

由於男童就醫時很緊張，無法交代是一次吞下或分開吞食，加上Ｘ光顯示7顆球聚集，因此醫師先採保守療法，安排男童住院觀察，期間2、3天照一次Ｘ光，追蹤其位置，後來住院第5天，男童開始腹痛，因擔心腸穿孔，立即安排手術。

江俊宏說，經腹腔鏡發現男童小腸、大腸均破了一個洞，7顆巴克球都卡在大腸，研判男童先吞了6顆球，並移動到大腸，後來又吞了1顆卡在小腸，並與大腸的6顆球緊緊吸住了，造成小腸和大腸的穿孔。經手術取出7顆球，進行修補破損的腸道，才解除危機。

江俊宏強調，巴克球嚴禁14歲以下孩童玩耍使用，但網路上仍有不少賣家並未標示警語，雖屬於益智產品，但潛藏危險不容小覷，他提醒學校、家長注意，避免14歲以下的兒童將巴克球放入嘴巴或鼻子，以免造成危害。