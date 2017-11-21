冬被沒洗就蓋 童罹急性蕁麻疹

2017-11-21

記者陳建志／台中報導

一名4歲男童因皮膚又紅又癢且有風疹塊，被媽媽帶來就醫。小兒科醫師診斷後，確診是急性蕁麻疹的全身性過敏反應，經藥物治療及食物控制才好轉。

醫師研判是被毯保存不當，加上使用前沒有再清洗才讓男童過敏。

台中大里仁愛醫院小兒科主任劉芳青表示，引發急性蕁麻疹過敏的原因，除了食物外，包括溫度冷熱、環境變化、灰塵，以及接觸到過敏物品，都可能引起皮膚過敏反應。

因家長表示，發病前飲食並無異常，也沒有服用藥物，不過，有拿之前收起的被子讓小朋友蓋，研判因被毯保存不當，加上使用前沒有再清洗，導致蕁麻疹發作全身性過敏。

換季最好重洗再使用

劉芳青表示，因幼兒的免疫系統未成熟，年紀愈小，接觸過敏原時引起的過敏反應愈大，過敏症狀除全身風疹塊、紅腫癢、眼睛腫脹外，嚴重的話可能導致血壓不穩、上呼吸道黏膜腫脹造成呼吸窘迫，甚至出現休克，提醒孩童有過敏反應又持續哭鬧時，應立即就醫。

劉芳青提醒，冬衣、毯子拿出來給幼兒使用前，最好重新清洗，也可以使用夾鍊袋收納保存，避免誘發過敏症狀。若蕁麻疹發作，1個月內都可能再發作，這段期間應避免食用奶類、雞蛋、帶殼海鮮、有毛水果如奇異果、草莓等，平時也應注意環境清潔，並適當運動，多吃新鮮蔬果。