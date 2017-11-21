《謠言終結站》蘿蔔不能紅白配？ 假的啦

2017-11-21

記者林惠琴／台北報導

白蘿蔔是現在正在盛產的食材，但網路流傳「白蘿蔔不能與紅蘿蔔混吃，會影響營養成分的吸收，因為白蘿蔔中的維生素C含量極高，但紅蘿蔔中卻含有一種對抗壞血酸的分解酵素，可以破壞白蘿蔔中的維生素C」，但營養師表示，並無此事，目前也無相關的實證研究，這類傳言聽一聽就好。

該則網路傳言也指出，「不只是白蘿蔔，在與含維生素C的蔬菜配合烹調時，紅蘿蔔都充當了破壞者。所以，紅蘿蔔只有單獨和肉類一起烹煮，才能獲得充分營養」。

不過衛福部國健署曾經澄清，並無文獻報告證實相關內容，台北榮總營養部主任楊雀戀也說，若是白蘿蔔富含維生素C，經烹煮遇熱也已被破壞了，且紅蘿蔔真的內含分解酵素的話，由於大部分的酵素均屬於蛋白質，遇到高溫也會被破壞活性，因此紅白蘿蔔混吃會影響營養成分的說法，不要輕信。

董氏基金會食品營養中心營養師尤宣文也直言，網路所傳欠缺實證研究，強調紅蘿蔔含有豐富的維生素A、β-胡蘿蔔素，白蘿蔔也有一些特有的營養成分，依照營養學的觀點來說，兩者一起吃並不會有任何問題，也沒有什麼飲食禁忌。

不過，若以中醫角度切入，白蘿蔔屬性偏涼，中醫師吳明珠解釋，像是容易手腳冰冷、拉肚子等虛寒體質，就不要再多吃。

她曾經收治病人因月經量少，開藥補氣血，結果患者早餐照吃白蘿蔔醃漬品，午餐吃白蘿蔔湯，晚餐又吃蘿蔔糕，結果幾乎不見成效。吳明珠建議吃白蘿蔔以一週一次為宜，頻率不要太高，且經期來臨時要避吃，料理時，更要添加排骨等蛋白質或是薑等，有利於降低寒性。