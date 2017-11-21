桃機準點率 淪國際後段班

2017-11-21

桃機：國內外計算基準不同

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕桃園機場十月準點率八十一．七三％，在國際八十三座大型機場中排名四十二，淪為後段班。桃機公司指出，國內外計算基準不同，但會持續改進。民航局則說，將邀航空公司全面檢討。

民航局：全面檢討

立法院昨審查桃機公司預算，立委李昆澤指國際航空情報資訊機構（OAG）公布十月全球機場準點率，日本關西機場排名第九、南韓首爾金溥機場排名第十，桃機排名四十二，要求改善。立委葉宜津也說，另一國際評比桃機準點率僅五十九％，桃機公司自評八十九％，根本自欺欺人。立委洪慈庸則表示，桃機在另一項評比中，五星評鑑更只有二星。

桃機公司董事長曾大仁表示，我國按照民航局標準。國際準點率多以離站差表定時間延遲十五分鐘計算，我國則以關艙門時間與表定時間差三十分鐘為基準，計算基準稍有不同，但會持續改進。

他也說明，準點率除了機場操作外，也有其他機場因素。飛機來晚、飛出去就晚，目前桃機有九成航班為中短程，來自中國就有超過五十五％航班延誤而影響準點率。

立委李鴻鈞則質疑，機場捷運通車九個月，僅兩成客搭到機場，換算每日僅兩萬多人，不如預期，更僅約五％使用預辦登機服務，要求交通部檢討。

另一方面，觀光局統計，二○一六年來台旅客達一○六九萬人次，該年觀光外匯收入卻縮減為一三三億七四○○萬美元，較上年減約十億美元，整體外客每日人均消費從二○七．八美元降至一九二．七美元，減幅達七％。為提高來台旅客購物意願，觀光局上月行文財政部關務署，希望放寬免稅商店設立門檻，建議在交通重要節點便利性，例如台鐵、高鐵、捷運三鐵共構，做為擴增市區免稅商店優先範圍，待關務署回覆後將啟動。