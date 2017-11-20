失歌症大腦受損 音樂家無法演奏

2017-11-20

文／陳彥文

一名70歲男性退休音樂老師在醫院當志工，常在醫院大廳彈鋼琴給候診病患聽。但不知從何時，大家發現他所彈奏的樂曲，開始會漏掉音符、節奏紊亂，或是呆坐忘曲；新來的病患或家屬不明就裡，會以為他只是在藉著公共鋼琴練琴，偶爾會有人出面勸他別再製造噪音干擾病患，他只能悻悻然地離開。

漸漸地，他發現已經記不得之前熟悉的樂曲，就算是攜帶樂譜，還是無法順利完成演奏，甚至去KTV時，只能朗讀字幕，無法隨著音樂唱起歌來。

這位音樂老師其實是罹患了「失歌症（amusia）」，這是一種大腦受損的症狀，患者會失去演奏或欣賞樂曲的能力，當然也無法唱歌，這對一名音樂家而言，著實是極大的傷害，但他仍舊可以正常與人對答、閱讀書籍及書寫文章，也能獨立生活。

根據大腦功能定位，大腦顳葉負責欣賞與分析音樂，右側顳葉負責辨識曲調和音調 ，左側顳葉則負責辨識音高、旋律和節拍。

音樂工作者聽到音樂時，左側大腦顳葉會比一般人更為活化，對於音樂的辨識能力也比一般人更好，這是一種訓練的結果。

如果是突然發生「失歌症」，會比較像是腦中風、急性感染或癲癇發作，但若是漸進式、緩慢地發生時，就會比較像是早期失智症，最常見的病因為阿茲海默氏病、血管病變、巴金森氏病與大腦萎縮。目前只有少數藥物（膽鹼酯酶抑制劑、多巴胺受器調節劑或抗精神病藥物）或許能治療或控制失智症，但隨著病程的進展，患者最後還是會失去言語、社交及生活自理的能力，影響家庭及社會。對於失智症，最好能早期發現，及早接受職能治療，或許可以減緩退化。最重要的是，要了解失智症，對患者多點關心，避免患者心理創傷與社會脫節，也可以減緩失智症的惡化。

（作者為遠景神經科診所醫師）