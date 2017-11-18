吃堅果很好 吃「好堅果」更好

2017-11-18

文／陳彥甫

現在流行吃堅果，衛生福利部每日飲食指南也建議國人，每日至少能夠攝取1份堅果。

堅果是一群營養密度高的食物，含有豐富的優質不飽和脂肪酸、膳食纖維、植物固醇、維生素及礦物質等的營養素，對於降低膽固醇、預防心血管疾病、防癌、延緩失智症等皆有功效。

堅果每日建議量1份大約是15±5克。因此挑選品質好的堅果食物很重要。

◎挑選堅果注意事項：

●新鮮度：建議選離保存期限愈遠的愈佳。

●包裝：因堅果類富含油脂，若在貨架上擺置不當（例如：高溫、光照），一定會造成氧化現象及營養素被破壞的情形。因此要選擇具阻隔光照射材質的包裝。

選防光包裝 降低氧化速度

透明材質易受光照，影響堅果品質；真空包裝、真空處理能避免氧氣與產品的接觸，相對地也阻斷氧化反應的發生，讓堅果的品質及營養素能完整保留。

另外，一次購買量也不宜太多，開封後最好在1個月內食用完畢。

●外觀：飽滿形狀完整的堅果，一定是首選！切莫挑選碎果，或有被蟲蛀痕跡的堅果。

●色澤（烘焙程度）：較好的堅果烘焙技術是利用低溫烘焙，好處當然是可以保留最多的營養素，也能散發出堅果原始的淡淡香味，色澤雖然較淡，但卻有利於保存。

●口感：原味堅果是最佳選擇。

挑選好的堅果商品，只要攝取少少的量，就能常保健康。

（作者為台灣礦工醫院營養師）