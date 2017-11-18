保險費、駕駛資格 業者盼交部再研議

2017-11-18

〔記者黃建豪、王榮祥／綜合報導〕無人車商喜門史塔雷克（7Starlake）總經理丁彥允指出，很感謝政府正視無人車測試問題並研議法源，這對台灣無人車發展非常重要。但建議在保險、測試員駕照年限等部分，有更具體與符合現況的規範。

丁彥允指出，交通部可能是參考國外案例，但國外的無人車是以車隊規模來投保，例如一．五億元是一百輛車加起來的總保險額，相較國內只有一、二輛車在跑，保險費部分，盼交通部再研議。

車種型態 應有更清楚定義

丁彥允更指出，無人自駕車種市場上分成改裝車、無駕駛座方向盤的原生無人車，後者只有谷歌以及喜門史塔雷克跟法國合作研發的EZ10兩種，這兩類車種操作模式及測試駕駛員所需具備條件不同，盼交通部在擬定法源時，對於自駕車的車種型態有更清楚定義。

駕駛得有3年年資 恐無人有照

此外，交通部擬要求無人車須配置駕駛，駕駛得有三年年資，丁彥允說，公司雖有五位獲得自駕車執照的駕駛，但這類無駕駛座的無人車問世不到三年，根本不會有人已經持有三年執照。

丁彥允說，目前國內只靠一輛車陸續在台北、高雄與彰化的各場域做測試，明年將再引進三輛，將先完成共享經濟與手機預約乘車的發展，後續會持續以爭取成為公共運具或導入地鐵為目標。

丁彥允表示，無人車近半年在高雄測試，民眾反應相當踴躍，順利收集到許多無人車運行過程的相關數據，對無人車未來的功能調整有助益。