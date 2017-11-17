竹縣開先例 山地管制全面解除／遊司馬庫斯、鎮西堡免再申請入山證 部落多支持

2017-11-17

〔記者廖雪茹、謝介裕／綜合報導〕新竹縣成為台灣第一個轄有山地鄉但不再實施山地管制的縣市！尖石鄉山地管制區自七十六年設管，至今已三十年，昨天由國防部及內政部公告解除，進出民眾不用再申請入山許可證。

繼五峰鄉後 尖石鄉也解除管制

山地管制源自「國家安全法」，全國原有廿八處，新竹縣內原有尖石和五峰兩個山地鄉設管。五峰鄉民認為山地管制是戒嚴時期的產物，影響族人自由出入家園與傳統生活領域的權益，發起抗議，要求撤除檢查哨，經相關單位研議，五峰鄉山地管制區去年八月底即解除。

近年來尖石鄉司馬庫斯、鎮西堡等觀光景點遊客眾多，加上當地果園、民宿林立，且交通便利，縣警局為了方便居民通行，去年十月底將秀巒檢查哨由固定檢查變更為機動檢查。

管制區居民：像次等公民

尖石鄉秀巒村村長林阿華說，山地管制猶如將族人當作次等公民，一○四年他當村長時就曾向警察局提案，建議撤除檢查哨管制；司馬庫斯部落會議前總幹事巴杜．倚岕也說，部落族人都支持解除管制。

新竹縣警察局表示，五峰鄉山地管制區解除一年多來，地方治安並未受到影響，反而有更多警力投入維護治安。因此今年六月初，縣警局邀集林務局、尖石鄉公所及國軍等單位，討論尖石鄉山地管制區存廢與否，會中一致贊成解除管制。

山地管制區問題，近年陸續有立委建議參考民意解除。警政署今年一月全面要求轄有山地管制區的警察局，參酌當地居民、部落意見，與地方政府等有關單位會勘後，調整或解除管制。例如，花蓮縣秀林鄉山地管制區銅門村因會勘未取得共識，維持管制現狀；嘉義縣阿里山鄉則會調整。

南投10年前已撤掉崗哨

至於有信義、仁愛兩個原鄉列為山地管制區的南投縣，十年前已撤掉檢查入山民眾申請資料的獨立崗哨，由各派出所負責管制區管理工作，相對便民；海拔三千公尺以上百岳則嚴加巡邏、稽查，嚴防爬黑山及盜伐林木，管制作法暫時不會調整。