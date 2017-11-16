水利會改制拔藍樁？國民黨也曾提案

2017-11-16

〔記者吳欣恬、施曉光／台北報導〕行政院上週通過「農田水利會組織通則」修正草案，有意將農田水利會改制公務機關，國民黨智庫昨召開記者會，痛罵民進黨政府違法違憲，一切就是為了選舉。農委會副主委陳吉仲反駁說，早在廿多年前，立院國民黨團就曾有意將農田水利會改制公務機關，但後來遭自己人阻撓，改制才中斷。

陳吉仲說，一九九一年時，國民黨團曾以「社會變遷及農業比重大幅降低」、「防杜弊端，健全營運及服務品質」為由，要修法在三年內將農田水利會改制公務機關；當時農委會也擬具「農田水利會改制條例草案」函請行政院審議。但因部分國民黨立委連署再度修法，改制作業才踩煞車。

陳吉仲表示，國民黨的提案理由至今仍適用，此外，曾有水利會提案指出，選舉對財源窘困的水利會來說財源負擔沉重，且過去四次選舉，投票率都不到三成，易受地方派系左右選舉，進而影響水利資源運用效率，因而希望改革。

未來水利會升格公務機關，可有公權力整合善用水資源及取締汙染，也可對於全國尚有卅七萬公頃、佔農業總生產面積五成四未納入農水灌溉區的農田加強服務。

農田水利處處長謝勝信表示，水利會會長一任四年，可連任一次。明年五月底十五個會長任期屆滿，只有石門水利會的會長仍可競選連任，目前反彈聲浪恐多來自有意參選會長的人。

宜蘭農田水利會會長許南山則認為，宜蘭有七千多條灌溉溝渠，維護不易，人事費用光靠農委會補助仍不足，且面對違法搭排也沒有公權力執行管理，改制公務機關能有法定預算和公權力，對農民更有保障，「效率卡要緊」。