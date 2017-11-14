《謠言終結站》剛出爐的麵包會致癌？ 專家斥無稽

2017-11-14

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「剛出爐的麵包，酵母尚未完全消失，若在此時食用，會將有害的致癌物吃下肚」，但中央研究院生物醫學科學研究所特聘研究員潘文涵表示，酵母活性經過高溫烘焙早就去除，且未聽聞酵母會致癌的說法，呼籲民眾不要輕信。

酵母高溫烘焙早已無作用

該則網路訊息並建議「剛出爐的麵包要等中心溫度降至40℃以下冷卻後，酵母作用才會停止，二氧化碳也充分排出，這時就可以安心食用了。若真的想食用熱騰騰的麵包，則將買回來的冷麵包，放進烤箱稍微烤一下就可以了」。

不過，潘文涵指出，酵母活性經過高溫烘焙早就去除，換句話說，剛出爐的麵包，酵母也已無作用，且未聽聞酵母會致癌，因此網路傳言不足以採信。

衛福部國健署也曾經澄清，酵母在發麵時產生作用，最適溫度為35℃左右，入烤箱時應該已作用完畢，且經高溫烘焙也無法再作用。此外，剛出爐的麵包，店家通常也是經過放置冷卻，避免高溫燙口，同時風味較佳、容易包裝。

甜麵包熱量高 少量就好

雖然食用剛出爐的麵包，並沒有所謂酵母作用、致癌的問題，但不少民眾偶爾會將麵包當成正餐，則要注意若選擇甜麵包當成主食，熱量攝取恐過多。

潘文涵提醒，麵包分為兩種，若是要當成主食，要選擇成分單純、僅用麵粉製作的麵包，例如雜糧麵包、吐司等比較接近，而除了麵粉外，還添加糖分、油脂的甜麵包，像是包有餡料的麵包，最好當作點心、少量食用，否則吃太多，攝取熱量也會高，恐會影響健康。