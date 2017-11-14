台灣團餐特色餐廳 被批獨厚救國團

2017-11-14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局為提升旅行團團餐品質，近年來辦理「台灣團餐特色餐廳」評選，但立委鄭運鵬昨天踢爆，團餐參選標準要求每桌餐費不得超過兩千五百元，重ＣＰ值卻忽視品質，導致列名餐廳不是倒閉就是改店名改菜單，且許多餐廳都是救國團青年中心內的餐廳，有獨厚救國團嫌疑。觀光局當場宣示，台灣團餐特色餐廳將自明年起停辦。

立委︰不少列名餐廳已倒閉

觀光局近年來辦理團餐特色餐廳評選與複評活動，以縣市政府所訂定在地食材入菜，推薦給旅客到此一遊非吃不可的餐食。

鄭運鵬揭露，台灣團餐特色餐廳每年都由中華飲食文化基金會協會評選，入選標準為每桌十道菜，含稅含服務費只能控制在兩千五百元以內，否則就喪失參選資格，重ＣＰ值不重品質，有特色但又不太有特色，不如不辦。

觀光局長周永暉解釋，當時時空背景是中客團大舉來台，台灣團餐特色餐廳是希望能提供中客團參考。

但鄭運鵬表示，他到台灣團餐特色餐廳的網站查看，發現有許多餐廳根本已倒閉，包括屏東的熱帶魚風味餐廳、嘉義的綠野珍餐館等；還有店家已改名，跟網站上名字完全不一樣，甚至不少是救國團青年中心內的附設餐廳。他也發現，觀光局委託評選的中華飲食文化基金會背後其實是三商集團，三商旗下餐廳也都有入列，讓人質疑評選的公平性。

明年起停辦特色餐廳評選

鄭運鵬建議，特色餐廳改由地方政府推薦，若有特色的原民餐廳也能請原民會推薦，但如果是觀光局現在辦的失色團餐，那還不如不辦。周永暉表示認同，當場宣示明年起停辦台灣團餐特色餐廳評選。

另外，米其林官方日前宣布明年第一季出版台北米其林指南，外界踢爆是觀光局砸了九千萬元才請來的。周永暉昨則澄清，觀光局確實和米其林有合作計畫，但預算不及外界說的一半，重點是推廣美食。