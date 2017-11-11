生酮飲食 糖尿病友不適合

2017-11-11

記者陳鳳麗／南投報導

營養師昨天指出，生酮飲食不適合糖尿病患！這是因為生酮飲食多油脂，長期食用恐易引發心血管疾病、動脈硬化和膽固醇過高。同時酪梨不是水果而是油脂，綠豆、豌豆仁非豆類而是全穀根莖類。

高油脂 不利心血管健康

南投縣營養師公會理事長、也是佑民醫院營養師廖美俞昨天在該院的活動中，以中華民國糖尿病衛教學會提供的「九宮格」圖表，讓糖尿病病友學習辨識所吃的食物屬於哪一大類的營養，其中錯誤率最高的莫過於酪梨，大多數病友都把它當成是「水果類」，不曉得它其實是「油脂與堅果種子類」。

酪梨非水果 是油脂

除了酪梨外，綠豆和豌豆仁也被很多人歸類在「豆魚肉蛋類」，但它們卻屬於「全穀根莖類」，也就是一般所稱的「主食類」。

綠豆、豌豆仁 屬全穀根莖類

廖美俞指出，糖尿病患者或想減重的人一天3餐合計熱量為1500大卡，平均每餐熱量為500大卡，應攝取的營養素分類，最好是油脂1份（約1/3湯匙的油）、豆魚肉蛋類兩份、全穀根莖類4份，若為白飯是1平碗約200公克、蔬菜1至2份，以地瓜葉、秋葵、紅鳳菜膳食纖維較多的為佳。

廖美俞說，酪梨30公克就相當於1/3湯匙油脂、熟綠豆100公克相當於1/4碗白飯，若吃了這些食物就要減少油脂和主食類的份量。

近來流行用「生酮飲食法」減重，廖美俞認為，糖尿病患者並不適合，因為生酮飲食法限制一天只20公克的醣類，多吃油脂，不少糖尿病患合併有高血壓及高血脂，長期下來易導致心血管疾病、肝硬化和膽固醇過高。

若要減重不妨調換食物順序，先吃青菜再吃豆魚肉蛋類，最後吃澱粉類。