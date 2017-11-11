推友善農法 義美收購無農藥蘿蔔葉

2017-11-11

〔記者王憶紅、黃佳琳／綜合報導〕義美總經理高志明昨指出，將以每公斤二十二元嘗試收購沒有灑農藥的「菜頭葉（蘿蔔葉）」，希望協助農友改變耕作觀念、提升附加價值。

高志明十月底在高雄旗山，承諾購買一百公噸「菜頭葉（蘿蔔葉）」，昨在臉書上公告收購辦法。一般菜頭葉都當廢棄物，沒有一定行情，據了解，每公斤約介於十二到十五元。

農民肯定惜物 高志明︰增加附加價值

美濃邱姓農民指出，不管是農民自採販售，或開放給遊客拔摘蘿蔔時，會把蘿蔔葉順便帶回家醃漬為雪裡紅，但畢竟不是新鮮蔬菜，民眾接受度不算太高，且蘿蔔葉的量體算多，大都會把蘿蔔葉棄置，義美肯花錢收購這些蘿蔔葉，也算是惜物愛物。

高志明說，數百年來，台灣農民只重視蘿蔔的收成，而把菜頭葉看作是「廢棄物」，只用來做堆肥，只有少數人拿來炒菜、或替代芥菜、小芥菜，做成「雪裡紅」，沒有注意到其價值。

農民為了讓蘿蔔生長得很好，希望有茂盛的葉子可行光合作用，噴了不少農藥於葉子上。高志明指出，義美願意嘗試、鼓勵農友不噴、或少噴農藥，讓葉子成為有附加價值的農產品。

他表示，或許未來也能夠產生以「友善農法」耕作、以收割葉子為主的特色農業與新農業觀念。當然，部分葉子被蟲蟲享用，會影響到蘿蔔的生長。義美願意以每公斤二十二元收購，其中二元為桃園龍潭廠交的運費。