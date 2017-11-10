行走壓力不均 當心長雞眼、胼胝

2017-11-10

記者周彥妤／台北報導

50歲的王女士喜歡穿尖頭鞋，多年來雙側大小腳趾與腳掌側面長了不少厚繭，用銼刀磨薄不久後又會增厚，甚至一按壓就痛，導致行走不適，自行購買雞眼貼布使用，剛開始狀況有改善，但後來使用不當，形成好幾道破皮傷口，疼痛難耐趕緊就醫。

醫師指出，行走壓力不均易引發雞眼、胼胝，同時應選擇寬楦頭合腳鞋，避免穿尖頭鞋，才能避免復發。

台北市聯合醫院忠孝院區皮膚科主任蕭子臨指出，雞眼與胼胝都是腳部增厚、變硬的角質，常見症狀就是行走疼痛。若壓力集中在小部位，厚皮中央形成深陷圓錐狀的硬皮，稱為雞眼；若壓力分佈在較大面積（大於1平方公分），角質呈現均勻片狀，稱為胼胝。

至於雞眼與胼胝的成因，則是行走時長期過度摩擦或壓力分布不均所致，例如穿著不合腳的鞋子、高跟鞋、天生骨骼結構異常，或是因神經肌肉關節疾病影響走路姿勢。

蕭子臨說，若症狀輕微，可用溫水浸泡5至10分鐘，待厚皮軟化後，再用浮石或銼刀輕輕磨薄，或在厚皮周圍使用雞眼貼布，以分散壓力，切忌過度去除角質，以免造成傷口，甚至感染發炎。

就醫診療常見方式，包含開立水楊酸、乳酸處方藥水塗抹軟化角質，或以小刀直接削薄，另或採冷凍治療、電燒、手術切除等。

蕭子臨強調，除雞眼與胼胝非難事，但若未改善行走壓力分布不均問題就易復發；要避免復發，可選擇合腳鞋子、使用雞眼貼布；若是骨骼結構異常較嚴重者，則需要至復健科或骨科訂製特殊鞋款，甚至手術矯正才能有效解決。