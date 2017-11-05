國寶小說家鄭清文病逝 享壽85歲

2017-11-05

國家文藝獎得主

〔記者楊媛婷、凌美雪／綜合報導〕國家文藝獎得主、有台灣「國寶級」小說家之譽，也是綠光劇團今年非常賣座的舞台劇《清明時節》原著作者鄭清文，驚傳昨天中午因心肌梗塞過世，享壽85歲。文化部長鄭麗君聞訊深感哀痛，將呈請總統明令褒揚。

「清明時節」今年在台北國家戲劇院第三度巡演，9月3日鄭清文還帶妻子與女兒到場看戲。聽聞鄭清文逝世消息，吳念真十分哀痛，「太突然，好難受，他是我很尊敬的一位長輩。」

鄭清文的小說如《簸箕谷》、《玉蘭花》等都是從台灣人民的生活出發，充滿樸實誠懇味道。他的童話繪本《燕心果》等蒐羅台灣民俗童話，為孩子打開一扇觀看台灣文化的門窗，今年也曾與其他作家發起「支持調降文言文比例，強化台灣新文學教材」。

鄭清文長年好友、玉山社總編輯魏淑貞表示，接到鄭清文女兒鄭谷苑來電，指鄭清文昨到醫院接受例行復健治療，離開醫院不久，感到身體不適，鄭谷苑立刻將父親送急診，急救40分鐘後，鄭清文仍因心肌梗塞逝世。

鄭清文除了撰寫小說，也撰有多篇文學評論，試圖為台灣文學找到定位，如《小國家大文學》等，就是強調文學對國家文化形塑的重要性。

鄭清文從不耍文藝腔，文字樸質有味、情感動人，小說《三腳馬》英譯本於1999年獲得美國桐山環太平洋書卷獎小說獎，也是第一位獲得這項重要國際文學獎肯定的台灣作家。

鄭清文畢業自台大商學系，曾是華南銀行成立電腦室的首位主任，也是華南銀行成立OBU（境外金融中心）的重要推手之一，在會計數字報表中以閒暇寫作。

2天前還說 20個故事沒寫

「爸爸是個調皮的人，會用最溫馨的方式送爸爸走，希望告別式大家能一起開開心心的送爸爸最後一程。」鄭谷苑說，父親幾天前曾表示這輩子沒有什麼好後悔，一來是工作努力受到華南銀行肯定，與家人的感情也非常和樂，投身文學寫作後，更持續創作5、60年，「2天前，父親說還有20個故事沒寫」。

父親驟逝，鄭谷苑難忍悲痛。她表示，父親曾交代，他成長於新莊，火化後要把骨灰置於新莊丹鳳祖墳。等告別式結束後，她將著手整理父親手稿。鄭清文告別式將於11月25日下午1時至3時在台北第一殯儀館舉行。