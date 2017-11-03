6歲以下幼兒、孕婦 少吃大型魚／食藥署飲食指南 點名鮪、旗、油、鯊4種魚

2017-11-03

〔記者吳亮儀、吳欣恬／台北報導〕家長們請注意！食藥署最新的飲食指南建議，別給六歲以下幼童吃大型魚類的魚肉、孕婦最好能不吃就別吃，以免因魚肉內累積的甲基汞影響幼兒或胎兒的腦部發展。

食藥署日前召開「食品衛生安全與營養諮議會」，與會學者專家決議訂定新的大型魚類攝食建議，食藥署說，指南已審核通過，近期會決定向社會大眾宣導方式。與會委員、台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說，幼童腦部還沒發育完全，甲基汞恐跑到腦部，影響智力發展。

甲基汞影響智力發展

針對甲基汞的敏感族群如孕婦、育齡婦女及六歲以下兒童，食藥署的「魚類攝食指南」點名鮪魚、旗魚、油魚和鯊魚四種大型掠食性魚類的魚肉少吃。

這些大型魚類位在海洋食物鏈頂端，因海洋被汙染，魚體累積許多重金屬等毒素，甲基汞就是其中一種，大魚吃進小魚而累積較多毒素，再被人類吃進肚等於吃進累積毒素。

食藥署和農委會監測發現，鮪魚、旗魚、油魚和鯊魚的甲基汞濃度較高，且是民眾常吃魚種，因此特別訂定攝食建議。

成人一週攝取上限65克

根據飲食指南建議，孕婦及育齡婦女每週應均衡攝取七到九份魚類，但應避免吃到鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚，如要攝取不宜超過一份約卅五克。六歲以下幼兒能不吃這四種魚就最好別吃。

楊振昌呼籲，一般成人也有攝食建議，以國際食品法典委員會（Codex）已將大型魚類甲基汞限量下修到一ppm為例，五十公斤成人一週別吃超過六十五公克的這四種魚肉，約等於三到四片生魚片的量。

楊振昌說，魚肉是非常好的營養來源，孕婦和小孩都該均衡攝取，但還是建議別吃大型魚類，避免吃下太多甲基汞，可選小型的鮭魚、鱈魚、秋刀魚等。

日本未訂相關規定或建議

漁業署副署長黃鴻燕則指出，國外過去就有資料作出類似建議，但像日本就認為甲基汞是自然界生成的產物，對人體影響有限，沒有訂定相關規定或建議。而目前國人對鮪魚、旗魚、鯊魚等大型魚類消費量有限，國內漁船捕獲的大型魚則以外銷居多，國人只要在正常飲食情況下，應不用特別擔心，但也尊重衛福部的建議。