oBike亂象無解 民怨蔓延政府頭大

2017-11-02

〔記者黃建豪、何玉華、王峻祺／綜合報導〕無樁式共享自行車oBike以隨借隨停為賣點，業者甫登台就大量違占行人與汽機車空間，引發嚴重反彈。在地方政府強力拖吊後，業者姿態放軟，配合交通單位會勘選擇適合的地點投放，但還是有不少人騎乘後隨意放置，甚至惡意丟車，既破壞環境，也浪費資源，有待官方與業者謀求更有效的作為，徹底解決亂象。

oBike採App借還車、綁定信用卡付費，以無樁式的方式營運，租用者不受限於固定地點借還車，一度掀起風潮。

但oBike四月先在台北試營運，只投入二一六輛自行車，就發生占用中坡南路人行道、自行車遭棄置在大安森林公園多天無人管等情況，立刻引發民怨。許姓市民說，很多學生借oBike停在公寓樓下，但密集住宅區車位本來就不夠，多了oBike來占位真的很煩。

破壞市容環境 靠拖吊難治本

oBike五月騎進花蓮，則因大量置放於人行道，讓全台首座獲義大利「國際慢城聯盟」認證的「國際慢城」鳳林鎮的居民忍無可忍，發起抵制行動。

oBike端午連假期間進入新北市，更大舉占用機車停車格，一占就是一整排，點燃機車騎士怒火。新北祭出拖吊對策，從六月中旬至十月中旬就移置了近八千輛oBike。回頭看台北市，七到九月拖吊數量將近五百輛，oBike占用車格遭取締件數也始終占總體的一半以上。

新北市議員李坤城說，oBike可做最後一哩路的交通載具。但他觀察，不僅業者占用停車格，不少民眾歸還時也停在人行道或是機車格，隨後要停機車的騎士，又將oBike移動至其他地方，變成另一種違停。

民眾沒公德心 賠上台灣形象

眼見負面新聞不斷，oBike默默減少投放量，花蓮一開始有三千多輛，如今剩下約五百輛。雙北oBike可見度也明顯降低，拖吊移置的數量隨之下降，但違停情況依舊存在，甚至有民眾惡意丟車。

新北淡水漁人碼頭的觀海長堤旁，數輛oBike躺在消波塊上；三芝八連溪旁，廿輛oBike被惡意丟棄在三芝根德水車園區的溪流中；八里觀音山沿路看到oBike曝屍荒野，還有幾十台車隨意堆疊在角落；花蓮水溝及礫石灘上，則見被支解的oBike，肇事者明顯指向缺乏公德心的使用者以及存心惡搞的民眾。

oBike騎士張志豪直指，oBike隨借隨還的機動性是一大優點，但也考驗騎乘者的公德心，缺乏國民素質的結果就造成高度的破壞率。

江姓網友批評少部分人假借公共利益之名，自以為正義化身惡搞oBike，其實是破壞資源及環境，甚至毀了台灣人的整體形象。