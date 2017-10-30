《謠言終結站》睡前吃消夜 睡不好 老得快

2017-10-30

記者黃文瑜／台南報導

最近網路流傳「一天當中最重要一餐為『消夜』，因睡眠時期也是消化作用發揮得最完善的時候，所以睡覺之前身體如果攝取良好的營養素，就能在睡眠之中好好地進行修復」，但醫師主張睡前不要吃，以免干擾睡眠與加重身體負擔。

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師謝秉欣指出，回顧最近10年歐美國家在國際上關於進食時間或頻率與健康關係的研究論文發現，「早餐吃飽」比「晚餐吃飽」對於體重及血糖控制更好，太晚進食還會造成基礎代謝率下降，並且一天之中，空腹的時間越長越好，所以晚餐要早點吃，吃完後到隔天早餐之間要儘量維持空腹。

謝秉欣表示，雖然睡前進食可以比較容易入睡，但睡眠品質不一定好，例如有些人習慣睡前喝牛奶，但晚上又起來上廁所，加上進食後需要2到3小時，食物才會離開胃，容易造成胃食道逆流，讓睡眠品質變差，反而影響內分泌，容易變老、變胖或是造成免疫力下降。

奇美醫學中心中醫部主治醫師王瑜婷表示，中醫理論，睡覺是陽氣休息的時間，因此要減少身體器官的運作，讓身體處於最低能量的消耗，「養肝養脾」，達到良好休息，讓身體更健康。

謝秉欣提醒，睡前不要再進食，若是在睡眠期間餓醒，或是因飢餓影響身體機能運作，才需進食，並且要避免吃到很飽，只要3分飽，感覺不餓即可，否則吃完又回去睡，會加重身體負擔。