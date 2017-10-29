糖胖症控血糖 減重手術有成效

2017-10-29

記者吳亮儀／台北報導

台灣許多民眾受糖尿病影響健康之苦，台灣減重及代謝外科醫學會最新研究指出，接受外科手術對肥胖型糖尿病的控制，更優於單純的服藥和飲食控制。

糖尿病患者若有肥胖問題，稱作「糖胖症」，大部分的糖尿病患者都屬於糖胖症，若想要控制好血糖，關鍵在於適當減輕體重。

台灣減重及代謝外科醫學會昨天舉行亞洲糖尿病外科治療高峰會，發表一項研究指出，收案1018名肥胖型糖尿病患者，在三年的研究中，一共有128位接受外科治療，而其他890位則接受內科治療。

研究計劃執行長、台大醫院醫師張以承說，追蹤的結果顯示外科組沒有嚴重的手術併發症，且手術一年後糖尿病的緩解率可達80%，且不需使用糖尿病藥物，平均糖化血色素由術前的8.8%降到6.2%。

而內科組則緩解率為0%，平均使用3.2種藥物，糖化血色素則由8.8%降為8.7%；研究顯示外科手術對肥胖型糖尿病控制優於單純內科治療組。

台灣減重及代謝外科醫學會秘書長、敏盛醫院一般外科主任徐光漢說，這項研究已持續了2年，會繼續追蹤10年以上，觀察透過外科手術治療糖尿病，是否能達到預防腎病變、降低死亡率等效果。

但徐光漢提醒，不是所有肥胖型糖尿病患者都適用外科手術治療，根據他們的統計，BMI值大於30以上，且合併糖尿病的患者，治療效果最好；而年齡、胰島細胞功能、罹患糖尿病時間的長短，也都會影響治療效果。