嚴管無人機 逾250公克須實名制登記

避免影響飛安 賴揆拍板修法 違者可罰150萬
〔記者李欣芳、陳宜加／綜合報導〕遙控無人機在台灣日益流行，為避免影響航道飛安，行政院決定嚴格納管，閣揆賴清德昨在行政院院會拍板交通部所提「民用航空法修正草案」，明定二百五十公克以上的遙控無人機採「實名制」登記，必須註冊，操作重型無人機須取得操作證，違者將可開罰最高一百五十萬元，並得沒入無人機。
須測驗合格取證 才能飛
根據這項修正草案，未來個人擁有二百五十公克以上的無人機，須辦理註冊，對於操作一公斤以上、二十五公斤以下具備導航能力的無人機，須經測驗合格取得操作證。
在活動區域方面，無人機在禁限航區、航空站與機場四周，以及高度四百英尺以上（一百廿二公尺），由民航局管理；如果在四百英尺以下，則由地方政府公告管理可以使用飛行的區域。
草案規定，一般民眾操作無人機，必須在高度四百英尺以下以及白天時採目視操作，不得於人群聚集或室外集會遊行上空活動，也不得同時控制兩架以上的遙控無人機。如果違反規定，最重可處一百五十萬元罰鍰並可沒收無人機。
民航局副局長何淑萍表示，要求民眾註冊的目的，是希望不要影響飛航與地面人員生命安全，二百五十公克的無人機掉落地面，足以對地面人員造成傷亡。
玩家王軍棟認為，實名註冊難以落實，放任飛機製造、販賣等源頭不管，對玩家不甚公平。他指出，一般玩家買飛機受限制，但部分玩家自行購買零件、機組後，組裝的無人機，根本不受新法限制、「無法可管」。政府應從源頭開始管理，而非亡羊補牢，懲罰無辜玩家，也無法解決問題。
組裝機不受限 玩家怨
田姓玩家則批評，實名制有個資外洩顧慮，擔心被國家監控，日本在無人機直接設定禁航區域，可從源頭控管。
無人機業者張崇閔表示，國內玩家越來越多，實名註冊太嚴格。法規應從證照面著手，明定考試標準，「不是操作無人機會升空就可以」，通過測驗者能確保擁有一定程度，不至於發生違規狀況。
此外，復興航空去年無預警停業，這次民航法修正也明定航空公司在停業前應先訂定計畫，經交通部核准後二個月才能停業或結束營業，否則可對負責人開罰最高二億元。