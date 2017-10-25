《謠言終結站》飯後喝冷飲致癌？ 營養師︰頂多腸胃不適

2017-10-25

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「飯後喝冷飲會讓肚子變得像冰箱中的豬油、牛油一樣，腸胃裡會有一塊塊蠟燭般的凝固油，可能會致癌，呼籲飯後不要馬上灌冷飲，最好喝點熱湯或溫開水就好」；但營養師澄清，並不會發生凝固油或罹癌的情況，頂多就是冷熱交替刺激，造成腸胃不適。

該則網路傳言指出，「很多人習慣吃飽飯後就來一瓶冷飲，尤其是一些罐裝茶飲料，號稱可以『去油解膩』，但吃下肚的都是油膩膩的食物，腸胃要消化本來就比較吃力了，再倒入一瓶冰水，就會變成凝固油，還去什麼油、解什麼膩？如果只是噁心的話就算了，重點是會得腸癌！」

不過，台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，這種說法根本不符合生理反應，因為人類是恆溫動物，就算喝冷飲，進入體內後，也會變成跟身體一樣的溫度，並不會出現凝塊。罹癌的主要原因是吃太多紅肉、加工製品，但蔬菜攝取不足，與飯後喝不喝冷飲無關。

蘇秀悅提及，吃飯要不要搭配飲品？搭配什麼飲品？主要是個人飲食習慣，但若是喜歡飯後來一杯含糖飲，可能會造成熱量攝取過高。萬一小朋友邊吃邊喝，則要擔心會不小心嗆到，或是因為補充太多水分，吃不下正餐，恐會影響營養均衡。

另外，蘇秀悅認為，比起吃飯配湯，更建議吃飯配白開水，因為喝湯會吃進更多鹽分與油脂。

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷也說，飯後喝冷飲可能會冷熱交替刺激而造成腸胃不適，但不至於致癌。不過，若搭配含糖飲，可能會導致熱量破表；選擇咖啡或茶類，則恐有胃食道逆流的風險，因此建議喝溫溫的白開水最佳。

陳醒荷指出，坊間關於飲食的謠言甚多，像是自己就曾經聽過吃烤肉配可樂可幫助消化，均屬於無稽之談，民眾千萬不要輕信。