獵戶冰箱查獲35具鷹屍 10年來最大量

2017-10-24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島秋季猛禽過境數量多，保七總隊第八大隊據報在獵戶住處「冰箱」起出疑似灰面鵟鷹及赤腹鷹屠體三十五隻、內臟一包，將董姓等三名犯嫌送辦，而此次查獲的老鷹屍體也是近十年來最高。

保七總隊結合屏東林區管理處及墾丁國家公園管理處、屏東縣警局恆春分局等人員二十日凌晨發動反獵鷹突襲行動，由檢察官持搜索票指揮，兵分多路於滿州鄉里德村、響林村一帶執行搜索，在三處民宅起出疑似灰面鵟鷹或赤腹鷹屠體三十五隻、內臟一包（均待鑑定）、空氣槍二支，空氣槍瓦斯鋼瓶五十九瓶、鋼珠二包，逮捕董姓、郭姓及莊姓三人。

屠體疑為國慶鳥及赤腹鷹 一人收押兩交保

經檢察官訊問，認為三人涉嫌違反野生動物保育法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，其中董嫌部分經向法院聲請羈押獲准，郭、莊兩嫌則分別以四萬元及三萬元交保候傳。而因這次是近十年來查獲最大數量的國慶鳥遭獵殺事件，也引發外界質疑官方可能近年較疏於執法而導致捕獵惡風猖狂。

「保育及巡守工作從未間斷。」墾管處保育課指出，社區巡守隊近年在海邊及山區執勤認真，但仍難杜絕少數為口腹之慾及「賺外快」的獵人，將持續配合警方偵查取締，呼籲民眾勇於檢舉，並規勸親友勿以身試法。

當地居民表示，今年鷹群過境數量極多，十月初就常聽聞山區鞭炮趕鷹，準備夜間獵捕灰面鵟鷹「貼補家用」，看到警方在道路或山區埋伏，卻難以對付神出鬼沒的獵戶，這次能深入到住家的「冰箱」查獲屠體，新的搜查作法，希望能壓制獵鷹人囂張氣燄。

根據墾管處委託屏東野鳥學會統計，今年累計秋季猛禽過境數量，赤腹鷹有二十一萬餘隻，灰面鵟鷹也高達五萬一千餘隻，都居歷年秋季過境數量第二位。