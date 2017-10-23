消保會 籲政府成立跨部會機制

2017-10-23

〔記者陳宜加／台北報導〕網路購物詐騙案件逐年成長，但國內缺乏主管機關與有效規範，各部會「踢皮球」，僅有基本消保法規遠遠不足。消基會、消保會呼籲，政府應及早跨部會協調責任歸屬，業者也應自律，儘速建立網路購物秩序，以防消費者受騙。

就網購詐騙案，民眾近日在公共政策網路參與平台發起連署，建請主管機關研議防制作為。交通部公路總局回應，已要求各宅配業者對於各類契約公司寄件包裹配送單，強制要求載明寄件資訊聯繫方式，否則得拒絕配送；經濟部則尚未回應。

消基會董事長游開雄表示，電商消費行為的管理，國內已討論多年，各部會仍「推來推去」，對於淘寶等跨境電商在台若無據點，可想見政府更難管理。

消保會消保官王德明說，目前網路沒有專屬主管機關，僅由各目的事業主管機關負責，缺乏秩序、無法可管。詐欺行為多交由警政單位負責處理，往往造成大量「垃圾案件」，警方也沒多餘心力解決問題。

「不能說政府不管、業者也不自律。」王德明直指，有實體店面提供無條件退貨，交易糾紛也少，電商平台也可以做，否則衍生大量糾紛。

選擇第三方支付自保 避免面交

游開雄也說，過去曾呼籲物流公司與賣家配合帳款週結或月結，甚至就物流納入管制，貨款即使已經收取，尚未付給賣家前仍應控管。大型網購平台業者也應提供第三方支付或貨款機制，成本由買賣雙方分攤。

至於買方如何自保？業者ShopBack表示，消費者應透過知名平台業者把關店家與商品，有後續問題也能介入協助，不至於求償無門。游開雄和王德明則建議選擇有第三方支付機制的平台或賣家，設定交付貨款控管機制，若貨品有問題，可及時斷掉金流。王德明另提醒儘量不要面交，否則往往缺乏實質紀錄證據。