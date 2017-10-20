馬兜鈴酸恐致肝癌 別亂買非法中草藥

2017-10-20

長庚研究台灣近八成肝癌患者 可能是食入馬兜鈴酸

〔記者吳亮儀、編譯管淑平／綜合報導〕肝病在台灣號稱「國病」，肝癌更長年位居國人十大癌症前五名。長庚醫院和新加坡大學、美國約翰霍普金斯大學合作，利用次世代基因定序分析九十八名肝癌病人，發現其中七十六名患者的肝癌帶有「馬兜鈴酸特有的基因突變指紋」，比例高達七十八％，顯示台灣多數肝癌發生原因可能和食入馬兜鈴酸有關。

林口長庚醫院胃腸肝膽科系主任謝森永說，癌症腫瘤就是基因突變造成的，基因定序是了解馬兜鈴酸導致人體基因突變的關鍵。

台灣每年有超過一萬一千名新增肝癌病例，約有八千人死於肝癌。謝森永說，以往醫界普遍認為肝癌患者多有Ｂ型和Ｃ型肝炎或是肝硬化等慢性肝病，進而導致癌症，但這次研究結果發現，台灣近八成民眾肝癌的發生，或許與馬兜鈴酸密不可分！

有很強腎毒性及致癌性 台星早已禁當中草藥

馬兜鈴屬及細辛屬等馬兜鈴科植物含有馬兜鈴酸，曾被廣泛地作為中草藥，近年來已知馬兜鈴酸有很強的腎毒性及致癌性，二○○三年，當時的衛生署（已升格為衛福部）已禁止相關中草藥販售、使用。

長庚研究團隊除基因定序外，再利用國際公開的肝癌基因資料，分析全球近一千四百個肝癌患者，發現馬兜鈴酸特有的基因突變指紋廣泛出現在中國（四十七％）、韓國（十三％）及東南亞國家（五十六％）。

研究團隊更進一步以小鼠證實，馬兜鈴酸是現今已知的基因突變物質中最強的，危害高於尼古丁及紫外線等。

參與研究的杜克—新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）副院長羅森（Steven Rozen）說：「這項研究強烈指出，馬兜鈴酸是導致這些癌症的原因之一。」歐洲二○○一年禁用馬兜鈴酸，台灣和新加坡也分別在○三、○四年跟進。

這份十八日在「科學轉譯醫學」期刊（Science Translational Medicine）發表的報告指出，在中國，「僅規範特定植物，而非任何含有或者會產生馬兜鈴酸或其衍生物之植物」，有必要警告公眾注意馬兜鈴酸的危險。

衛福部定期檢驗 市售合法中藥材都沒檢出

謝森永說，目前台灣合格中醫和中藥行已不會再有含馬兜鈴酸的中草藥，但民眾若到中國買中藥恐仍買得到，呼籲民眾到中國等地不要亂買藥材。

衛福部中醫藥司表示，含馬兜鈴酸的廣防己、青木香、關木通、馬兜鈴、天仙藤等五種中藥材及其製劑已公告禁用，並註銷藥品許可證，定期檢驗市售合法中藥製劑與中藥材都沒檢出馬兜鈴酸。中醫師全聯會昨天也強調，民眾只要到合格的中藥材行絕對不會買到有馬兜鈴酸的商品。