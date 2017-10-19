PM2.5達紅色警戒 台電電廠將降載

2017-10-19

〔記者劉力仁、黃佩君／綜合報導〕未來空氣品質不良，細懸浮微粒（PM2.5）濃度達到紅色警戒（日平均濃度大於或等於五十一微克／立方公尺）時，台電電廠就須降載發電，以減少排廢、改善空氣品質，相關電力環保調度機制最快十一月上路。

電力環保調度機制 最快11月上路

立法院衛環委員會昨天邀集環保署、經濟部進行空污法修法及降低細懸浮微粒（PM2.5）專案報告。經濟部工業局長呂正華表示，台電將與環保署建立電力環保調度機制，當空氣品質不良時，電廠就會配合降載；環保署空保處長蔡鴻德表示，環署如果預測隔天空氣中PM2.5濃度可能達紅色警戒，會提早一天提醒台電降載，讓台電有時間因應或可提前降載。

環保署目前將台灣本島區分為北部、竹苗、宜蘭、中部、雲嘉南、高屏、花東等七個空氣品質區，進行區域空氣品質管理；蔡鴻德表示，未來將以空品區為範圍，如果該區PM2.5濃度達到紅色警戒，且電力備載容量有達到基本安全的六％時，位於該區的電廠就須降載，新制預計最快十一月上路；環保署希望能指定降載電廠，例如燃煤電廠、民營汽電廠等都考量納入，但這部分尚需跟經濟部協商。

去年PM2.5年平均濃度為二十微克／立方公尺，環保署訂定今年目標要降為十九．五微克。環保署長李應元表示，將透過空污法修法落實移動污染源管理、增加化學製品管理、加重罰金及鼓勵檢舉不法、調升空污費費率等。

台電總經理鍾炳利昨表示，空污費對台電影響約一年三億到五億元，若以月用五百度小家庭計算，一年影響不到十五元；經濟部長沈榮津則指出，目前電費調整原則仍是三三○度以下不漲，對一般用戶不會有影響。