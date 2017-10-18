PM2.5會讓血壓升高 也與糖尿病有關

2017-10-18

〔記者林惠琴／台北報導〕國家衛生研究院昨舉辦「空氣品質與健康」研討會，國家環境醫學研究所長郭育良表示，國衛院從全國5家醫院、收案1490名65歲以上長者，進行空污與健康關係的追蹤，結果發現細懸浮微粒（PM2.5）不只造成肺功能下降，也會導致血壓升高。

和阿茲海默症有關係

郭育良指出，該研究去年展開，與台北、新北、嘉義、高雄、花蓮等地各一家醫院合作，共計收案1490名65歲以上民眾，透過他們定期進行檢查的數據變化，比對其所在地環保署監測站顯示的PM2.5濃度。結果發現，當PM2.5濃度上升時，肺功能會下降、血壓會升高。

郭育良補充，另有一個研究則是鎖定孕婦，發現一氧化氮濃度升高時，會提高孕婦罹患妊娠糖尿病的機會，提高生產風險。

此外，台灣大學職業醫學與工業衛生研究所教授鄭尊仁的領導團隊，讓健康大鼠處於每立方公尺13微克的PM2.5環境中長達3個月，結果器官組織發炎，並有肺氣腫、主動脈壁增厚、心肌炎、腎小管病變等情形。另也發現微粒的慢性暴露對胰島素抗性與中樞神經的影響，提供糖尿病、阿茲海默症等相關疾病的致病機轉。

一氧化氮增加生產風險

環保署空保處長蔡鴻德指出，世界衛生組織訂定PM2.5濃度年平均值應低於每立方公尺10微克，台灣現今實際監測值為30微克，但已訂定標準值15微克，預計2020年可達標，未來將擴大管制，納入飯店業者使用的重油燃料鍋爐等，並針對老舊柴油車等移動污染源進行汰換作業。