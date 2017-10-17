耳邊怪聲擾人 顎肌陣攣作祟

2017-10-17

文／陳建志

一名50歲女性每當在喝水或進餐過後，雙耳總是會聽見連續十幾聲「啪啪啪」的怪音，聲音相當低沉，彷彿遠處傳來滅蚊燈的聲響；在其他時間偶爾也會聽見，只是連續2、3聲就消失了。這種狀況持續了好幾個月，讓她不勝其擾，曾因此接受聽力檢查，卻無聽力障礙。

就醫時，當她張開大口，但不發聲時，醫師發現在她口腔深處的軟顎正在顫抖，這時她也剛好聽見「啪啪」的聲響，證實是「顎肌陣攣 （palatoclonus）」作祟。

此病顧名思義就是口腔內軟顎的肌肉發生一陣一陣抽筋；在發作時，通常會有固定的節奏，大約是每秒1-2下，往往會因此影響到位於鼻咽部位的耳咽管開口，使耳咽管快速一開一閉，影響到中耳腔壓力，觸動聽小骨，使患者聽見聲響。

根據神經解剖，迷走神經及三叉神經控制顎肌的收縮，這兩條顱神經的神經節位於腦幹。倘若腦幹出現病變（例如：中風、發炎或腫瘤）時，就會影響到該神經節，造成異常放電，進而引起軟顎肌肉的收縮，這類患者在睡眠時依舊會聽見「啪啪」聲，如果沒有及時正確診斷及治療，可能會危及生命。

所幸大多數的顎肌陣攣屬於「良性」，在睡眠時會減緩或消失，患者大都會有焦慮或失眠，導致腦幹電位不穩定，遂引起病症，只要給予低劑量的丙型胺基丁酸受器調節劑或抗癲癇藥物即可治癒，不必過度驚恐。

需注意的是，血鈣過低時，不僅會引起顎肌抽筋，也會引起身體其他部位肌肉的抽筋，只要飲用牛奶或服用鈣片即可減緩；鼻涕倒流或是上呼吸道的過敏反應，也會刺激口咽部位的黏膜，造成顎肌陣攣，會建議口服抗組織胺。

另外，耳膜上若有懸掛耳垢屑屑時，也會在頭部轉動時拍打耳膜，造成患者聽見「啪啪」聲，只要醫師用抽吸管吸掉即可痊癒。因此，耳朵若一直聽見奇怪的聲響時，宜正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）