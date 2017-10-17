減白紅血球濃縮液 病患輸血更安全

2017-10-17

記者歐素美／台中報導

台中慈濟醫院從今年起，全面提供輸血病人「減白紅血球濃縮液」（簡稱LP-RBC），並統計今年1到6月使用情形，結果發現輸血後發燒等反應較去年同期降低一半以上，可見此項做法有助於提升輸血安全。

台中慈濟醫院臨床病理科主任何承懋表示， 一般醫療輸血常使用「紅血球濃厚液」，以增加血液釋氧能力與紅血球質量，但研究顯示，白血球是導致發燒等非溶血性輸血反應的重要因素，有可能會導致巨細胞病毒傳播。因此在製程中，減除血液中的白血球，可避免引起不良輸血反應，同時保留紅血球功能，以提升輸血病患的安全。美國血庫學會也建議使用「減白紅血球濃縮液」，以減少病人非溶血性的輸血反應。

何承懋指出，台中慈濟醫院今年全面使用「減白血品」，每袋血的費用雖增加400多元，但輸血引發非溶血性的發燒反應，從年平均1.33%降至0.57%，減少一半以上，病患更安全。

台中捐血中心昨在台中慈濟醫院舉辦捐血活動，醫護人員及實習生紛抽空前往捐輸。

何承懋表示，只要身體健康、沒有潛在可透過血液傳播的疾病（例如沒有感染B型肝炎、C型肝炎、愛滋病、梅毒等病毒者）、符合捐血年齡範圍、沒有貧血者，都適合捐血，尤其年輕人的骨髓再生能力好，是最好的捐血者。