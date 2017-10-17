東北風又來了 北部東部溼涼一週

2017-10-17

〔記者吳柏緯、林彥彤、羅添斌／台北報導〕卡努颱風逐漸遠離，但氣象局提醒，今天又有一波東北風南下，將為北部與東部帶來降雨，影響時間將會持續一週，且氣溫明顯下降，北部高溫將下降到廿五至廿八度。此外，昨天生成的蘭恩颱風，目前預估對台灣影響不大，但有機會轉強颱，且若未來路徑從東部外海轉向北上，有可能延長北部與東北部的降雨，須密切觀察。

蘭恩颱風形成 襲台機率不高

連日大雨造成嚴重農損，受災縣市前三名皆在東部，總損失金額二千四百五十一萬元，其中以二期水稻、薑和木瓜等受害最嚴重；農委會指出，此次風災以東部為主，中、西部葉產區不受影響，估計蔬菜價格應不會漲價，民眾勿擔心。教育部統計有二十四校受災，包括花蓮縣五校、宜蘭縣四校、台東縣四校、新北市三校等。

大雨農損有限 菜價應不會漲

行政院長賴清德院長昨指示各部會全力協助地方進行災後復原工作。行政院發言人徐國勇表示，民眾因豪雨造成災損，得申請相關稅捐減免，農損方面，地方主管機關在天災發生後七日內，得報請中央提供現金救助及低利貸款。

儘管卡努颱風外圍環流影響趨緩，但氣象局指出，今天東北風增強，將為迎風面的北部與東部帶來降雨，基隆北海岸則有大雨發生機會，氣溫則會降，北部高溫將下降至廿五至廿八度間。中南部則維持晴到多雲天氣。

今年第廿一號颱風「蘭恩」昨生成。氣象局表示，颱風位在菲律賓東部海面，緩慢向西北西移動，要到週末才會北轉往日本琉球，影響台灣機會不高，但不排除路徑變化，須觀察。

卡努與東北風的「共伴效應」甫為東部帶來豪雨成災，蘭恩可能帶來類似情況？預報員劉宇其表示，要形成共伴效應，颱風須自南方或東南方海面經過，但按其目前路徑，蘭恩可能從台灣東部海面北上，應不會引起共伴效應，不過，相對是可能因此延長北部與東北部降雨時間。

此外，輕颱蘭恩在持續長大，未來變中颱機率很高，也不排除增為強颱，由於今年西太平洋迄今最強颱風就是剛好到達強颱下限，若轉強颱，將成今年西太平洋最強颱風之一。