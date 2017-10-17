工廠PM2.5空污費 明年徵收

2017-10-17

〔記者楊綿傑、黃佩君／台北報導〕空污問題備受民眾關切，環保署繼九月針對車輛等移動污染源調漲空污費後，昨針對工廠等固定污染源也提出新費率，將針對細懸浮微粒PM2.5首次徵收空污費，並將分春夏及秋冬等不同季節、製程排廢量不同等級而有差別費率，預估將影響六輕、台電、台泥等八千多家企業，一年可加收到十二億元空污費；細節辦法預計年底定案，最快明年四月實施。

環保署目前已有針對氮氧化物、硫氧化物等氣狀污染物收空污費，但為更積極減污，將擴大對有排放PM2.5的工廠加收空污費，且因秋冬空污季較嚴重，因此將分春夏及秋冬兩種費率，另也依製程排廢量分三種級別。

第一級是總懸浮微粒排放量超過十公噸者，春夏時依防制區不同每公斤收卅六至四十元、秋冬則是四十至四十四元；第二級一公噸至十公噸間，春夏收卅二至卅六元、秋冬收卅六至四十元；第三級則是○．○一公噸至一公噸間，每季收費四五○元。

環保署空保處長蔡鴻德指出，除了懸浮微粒，針對重金屬及有害物質，包括戴奧辛、鉛、鎘、汞、砷、六價鉻等也會徵收。環保署估算，中鋼一年約四千多公噸粒狀污染物，估計一年須多繳一億四千萬空污費；台中火力發電廠一年排三千多公噸、將須多繳約一億一千萬。總計約八千家工廠、電廠等固定污染源受影響，一年可加收約十二億。

環團稱差別費率不夠大

環保署副署長詹順貴表示，環保署並非只抓移動污染源，也一直對固定污染源管控，例如二氧化硫近十一年改善四十三％，PM10、二氧化氮、一氧化碳改善也達卅％。空污費新收費辦法預計年底提出，再開公聽會，最快明年四月實施、慢則七月。依據14+N空氣污染防制策略，目標希望全年可減量廿％。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，這費率對於排污大戶能否有警惕效能，讓人懷疑，而且季節費率僅差四元，差別也似乎不夠大。此外，原有硫氧化物及氮氧化物的空污費，也應考慮提高。工廠空污早該加強管制，現要擴大納管，只能說是「遲來的正義」。

經部︰應給中小企業緩衝時間

經濟部表示，對固定污染源的空污費目前已有徵收機制，經濟部也在輔導業者及國營事業逐步往減排、增加環保標準方向改善製程，本次納入的PM2.5排放也是改善方向之一。但業者改善需要適應時間，經濟部已加強輔導，也希望環保政策實施時程能考慮到中小企業，給予其因應緩衝時間。