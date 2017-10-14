同婚推手 祁家威獲總統文化獎

2017-10-14

〔記者楊明怡、吳柏緯、陳慧玲／台北報導〕「第九屆總統文化獎」得獎名單昨公布，黃永松獲「文化耕耘獎」、羅慧夫獲「人道奉獻獎」、舒米恩獲「青年創意獎」、信義房屋「社區一家」計畫獲「在地希望獎」、祁家威獲「社會改革獎」，每位得主可獲獎金一百萬元、得獎證書及蕭青陽打造的獎座。

得獎人黃永松七十年代創辦《漢聲雜誌》、《漢聲小百科》、《漢聲童話》，深入挖掘並梳理台灣民間文化，推廣鄉土與民藝美學。羅慧夫擔任馬偕醫院院長期間創下數個「台灣第一」，他推動偏遠地區醫療服務，率領羅慧夫顱顏基金會與其學生投入國際人道醫療。

原住民歌手舒米恩．魯碧堅持獨立創作，不斷追求音樂創新，他長期深耕部落，進行部落青少年文化教育工作，這樣的獨立與在地精神正在改變台灣文化與社會。

舒米恩昨開心說：「感謝評審委員給我的這份殊榮，我一直在做我該做的事，我也夢想著做這些事…年初上映的電影《52赫茲我愛你》，暑假發行新的創作EP《向最初的自己致敬》，才剛完成日本、紐西蘭、英國、德國等音樂節活動演出，還有即將舉辦的『阿米斯音樂節』，邀請大家一起來都蘭部落我的家，共享這份喜悅。」

二○○四年開始的「社區一家」計畫，參與者遍布台澎金馬鄉鎮市區，是單一民間企業所支持時間最長、參與人數最多的在地社區行動計畫。

三十年前便以公開的同志身分呼籲社會正視同志與愛滋病病患權益的祁家威，一路走來始終堅定，因為他提出大法官釋憲案，讓同志婚姻獲得憲法層次的保障，也讓台灣在此議題上可望成為亞洲先驅，成為更進步的國家。

祁家威：盼以獎項交換同婚即刻入法

祁家威表示，拿到這個獎是個榮譽，不過同志婚姻還未入法，許多相愛的人仍然無法成家。如果可以，他希望拿這個獎交換台灣同志可以立刻結婚的權利。他呼籲政府應該將同志婚姻即刻入法，不要讓大家再繼續等下去！